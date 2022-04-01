Вопрос-ответ: «Куда в Слуцке девать спиленные на частном участке ветки и деревья»

Весной у многих владельцев частных строений появляется необходимость избавиться от спиленных деревьев и веток. Жительница Слуцка Ирина рассказала, как она пыталась решить проблему.

«Столкнулась с такой проблемой. Мы недавно поселились в частном доме. Вот сейчас срезаем ветки, звали соседа – он спилил сухие суки, довольно большие. А как и куда девать всё это? Бензопилы у нас нет, чтобы распились на куски. Мелкие ветки ломаем руками, сжигаем. А что делать с крупными? Слышала, что можно заказать вывоз в ЖКХ и стоит это около 70 рублей. Чтобы вывезти только ветки с моего участка, это для меня слишком дорого. Да и нет их у меня столько, чтобы загрузить целый прицеп или машину. Или эти ветки и стволы надо собирать со всех соседей, чтобы оплатить немаленькую стоимость услуги. Люди, конечно, по разному выходят из положения: сжигают, пилят, раздают, применяют как дрова», — написала случчанка Ирина.

Мелкие — отдельно, крупные — отдельно

Как пояснили «Кур’еру» в Слуцком ЖКХ, если веток немного, то их нужно порубить на куски длиной 40-50 см и связать в пучки. В таком виде их можно сдать вместе с ТБО. Если это стволы или крупные ветки, то удалить их с участка можно тремя способами (услуга платная):

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Вывезти самостоятельно на полигон отходов. Оформить вывоз транспортом ЖКХ.

Если жителям нужно вывезти много веток, спиленных деревьев, то они могут заказать транспорт ЖКХ. Эта услуга платна. Для этого нужно обратиться в планово-экономический отдел Слуцкого ЖКХ по телефону 2 55 92, где рассчитают оплату в зависимости от объёма и расскажут всю информацию.

Если жители хотят вывезти эти отходы своим транспортом, то просто приобретают талон в кассе ЖКХ, предварительно позвонив по телефону 5 75 22, чтобы уточнить, сколько обойдётся конкретный объём. Оплата указанной суммы производится в банке, а в кассе при предъявлении квитанции выдаётся талон за пользование полигоном.

Полигон расположен в Лесищах.