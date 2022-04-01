В Беларуси с 1 июня повышаются тарифы за тепло в квартирах и горячую воду

С 1 июня в Беларуси изменятся тарифы на теплоснабжение. На сегодняшний день белорусы платят за тепло в квартирах и горячую воду 21,9245 рубля за 1 Гкал, однако с 1 июня тариф вырастет до 23,859 рублей, пишет «ЧеснОК».

Так как централизованное теплоснабжение многоквартирного дома подразумевает расходы на отопление и горячее водоснабжение, то плата за потребленные гигакалории — самая высокая в жировке. Это связано с тем, что около 67 % в стоимости услуги занимают расходы на топливно-энергетические ресурсы — природный газ и электрическую энергию. Наряду с этим, в соответствии с социально ориентированной политикой, население оплачивает теплоснабжение частично, остальное субсидируется государством и реальным сектором, поясняют в «Минсккоммунтеплосети».

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«Необходимо понимать, что постепенное повышение субсидируемого тарифа на эту жилищно-коммунальную услугу проводится для снижения нагрузки на бюджет и промышленные предприятия, но только с учётом роста доходов граждан», — указывает Анастасия Иванова, заместитель директора по экономическим вопросам предприятия.

Тарифы для населения устанавливаются постановлением Совета Министров на основании Указа Президента Республики Беларусь строго в соответствии с действующим законодательством. В последние годы они повышались на 1,5–2 рубля один раз в год с 1 июня, то есть в межотопительный период, когда жители платят только за подогрев воды и для них это не так чувствительно. Вот и в нынешнем году пока еще действует прошлогодний субсидируемый тариф в размере 21,9245 рубля за 1 Гкал. С 1 июня он подрастёт до 23,859 рубля.