Какие спортивные площадки для подростков есть в Слуцке и в каком они состоянии

В конце прошлого года «Кур’ер» писал об инициативе слуцких бизнесменов, которые собирают деньги на новое покрытие для спортплощадки на улице Пионерской.

Александр Шерешик (замдиректора ООО «Дорстройсервис»), Григорий Лемеза (директор ЧПТУП «Гидродеталь») и Сергей Ярмола (директор частного предприятия «ДВиС») рассказывали «Кур’еру», что сверхзадача этой инициативы — сделать спортплощадку привлекательной, чтобы подростки хотели пойти туда поиграть.

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«Кур’ер» посмотрел, где вообще в Слуцке есть площадки для подростков (не считая школьных стадионов), в каком они состоянии и как власти планируют улучшить ситуацию со спортивным досугом школьников и молодёжи.

Где есть оборудованные площадки для подростков вне школьных стадионов

Возле спортшколы

Самая благоустроенная площадка в Слуцке на сегодняшний день — это «коробка» возле спортивной школы. Летом 2020 года её обновили с помощью Белорусской федерации футбола. Из Голландии привезли искусственное покрытие, постелили его и построили деревянный забор. Теперь подростки и молодёжь играют здесь в футбол.

Возле Дворца молодёжи

Рядом с Дворцом молодёжи на «Сахарном» обустроена баскетбольная площадка. Здесь есть забор из металлической сетки, ровное покрытие с разметкой, кольца и судейская вышка.

На улице Зелёной

Универсальная спортивная площадка на улице Зелёной сейчас благоустраивается силами местных властей и госпредприятий. В прошлом году Слуцкое ЖКХ сделало там щебёночно-песчаную основу под искусственное покрытие, но само покрытие ещё не уложили. Вокруг площадки стоит свежевыкрашенный забор из металлической сетки и деревянные скамейки, которые тоже недавно покрасили. Здесь можно поиграть в футбол или баскетбол.

На улице Пионерской

Универсальная площадка на улице Пионерской, которую взяли «под опеку» слуцкие бизнесмены, пока выглядит как и раньше — грунтовое покрытие и забор из металлической сетки по периметру. По назначению и устройству она аналогична площадке на Зелёной.

На пляже

В 11-м городке на пляже возле Случи есть оборудованная площадка с ограждением, сеткой и песчаным покрытием, где можно поиграть в волейбол.

Где планируется сделать

Новые площадки, где подростки смогут поиграть в баскетбол и волейбол, планируют оборудовать:

в зоне отдыха строящегося микрорайона «Заречный»,

в новой застройке на пересечении улиц Магистральная и Борисовца,

в районе «Новодворцы».

Также в 2020 году шла речь о том, чтобы сделать зону разных спортивных площадок (в том числе скейт-парк) на месте бывшего консервного завода.

Что в мечтах

Бизнесмен Александр Шерешик, который занимается площадкой на улице Пионерской, сказал «Кур’еру», что считает, что в перспективе надо силами местного бизнеса и властей оборудовать в каждом микрорайоне Слуцка новые огороженные универсальные площадки именно для детей среднего школьного возраста, которые больше других нуждаются в активном внешкольном досуге. По мнению предпринимателя, если у ребёнка во дворе будет привлекательная и хорошо оборудованная спортивная площадка, он охотно отвлечётся от смартфона и пойдёт играть, а это значит — будет физически более развитым, лучше приспособленным к жизни. И тогда в стране вырастет здоровое поколение.