Люди недели: провёл турнир по ушу, стала мастером плетения

На этой неделе героями «Кур’ера» стали случчане Галина Чечет и Павел Гончаренко. Галина из деревни Берёзовка — мастер плетения, а Павел — тренер спортивного клуба «Триумф».

Павел Гончаренко

Павел Гончаренко — тренер спортивного клуба «Триумф». С помощью Слуцкого управления по образованию он организовал в Слуцке 25-27 марта чемпионат и первенство Минской области по ушу саньда. Участвовали более 100 спортсменов в составе десяти команд из шести городов области, Минска и Минского района, в том числе 26 случчан. 11 случчан завоевали золотые медали.

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Слуцкие спортсмены завоевали 11 золотых медалей на первенстве области по ушу саньда

Галина Чечет

Галина Чечет — мастер плетения из деревни Берёзовка Слуцкого района. Она плетёт различные корзины, ящики, вазы, просто арт-объекты и даже домики для кошек из газетной бумаги. При этом её изделия не боятся воды, ими можно пользоваться и в ванной комнате. Мастерит случчанка по вечерам, а днём ухаживает за свиньями, курами и огородом в 10 соток.