Лжевнучки выманили у пенсионерок из Солигорска $9000

29 марта, утром, 81-летней жительнице Солигорска позвонила якобы её внучка и в слезах сказала, что попала в ДТП. По её словам, нужны были деньги для возмещения ущерба пострадавшей стороне. После этого в разговор включился мужчина, пояснив, что готов помочь, но требуются финансовые вложения. Потерпевшая сказала, что у неё есть $ 5000, которые готова передать внучке, пишет СК РБ.

По телефону мужчина продиктовал форму заявления о прекращении уголовного дела по причине примирения сторон. Он сообщил, что скоро к пожилой женщине приедет некий Сергей. Этому человеку и необходимо было передать деньги. Интересно, что купюры должны были быть в пакете, который следовало обмотать полотенцем, а сверху положить простыню и наволочку. Потерпевшая, переживая за родственницу, сделала всё так, как ей сказали, передав деньги неизвестному на лестничной площадке. После этого стала ждать, что приедут за заявлением. Когда никто так и не явился, решила позвонить своей невестке. Та пояснила, что внучка жива, здорова и на работе.

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В этот же день поступил звонок ещё одной пожилой женщине из Солигорска. По телефону 75-летняя пенсионерка услышала плач девушки и подумала, что это её внучка. Плачущая родственница попросила денежные средства для тех же целей – возместить вред, причиненный ею в ДТП пострадавшей стороне. Далее трубку взяла женщина, сообщив, что она «следователь», также продиктовала форму заявления и сказала, что сейчас приедет водитель за денежными средствами, которые, как и в предыдущем случае, должны быть накрыты постельным бельем. Потерпевшая при аналогичных обстоятельствах передала злоумышленникам свои накопления — $ 4000. Через некоторое время ей позвонила её настоящая внучка, которая сообщила, что у неё всё в порядке.

Поняв, что их сбережениями завладели преступники, пожилые женщины обратились в правоохранительные органы за помощью. По данным фактам Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларуси.