Сколько будет стоить строительство жилья в Беларуси в условиях санкций

В условиях санкций застройщики вынуждены поднять стоимость квадратного метра. В Минархитектуры пояснили насколько, пишет Sputnik.

«В текущем году за счёт всех источников в Беларуси нужно возвести 4 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. В том числе 1 миллион 200 тысяч квадратных метров жилья с государственной поддержкой. Это запланировано государственной программой жилищного строительства на пятилетку – 2021-2025 годы», – рассказал Игорь Костюков, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь.

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Костюков акцентировал внимание на том, что в Беларуси удалось сохранить высокий темп строительства. В первом квартале строительные организации идут даже с опережением графика.

«За январь-февраль в республике введено 673 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 16% от годового объёма. В первом квартале мы должны ввести не менее 15% объёма, запланированного на год. За два месяца эта цифра была перевыполнена. В целом по итогам 1 квартала будет введено около 1 млн квадратных метров жилья», – привёл конкретные данные первый замминистра.

Также он добавил, что с господдержкой в 1-м квартале построено около 300 квадратных метров.

Сколько стоит квадратный метр?

Вадим Тачкин, член совета Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства, отметил, что санкции Запада, которые выразились для отрасли в поставках строительных и отделочных материалов, не остановили работу на стройплощадках.

«Застройщики предусматривают в проектах и применяют в основном отечественные строительные материалы и инженерное оборудование. Это дешевле. Кризис переориентировал застройщиков от возведения объектов повышенных потребительских характеристик к типовому жилью. Просто потому, что платежеспособность основной массы населения снизилась», – отметил Тачкин.

По его словам, по сравнению с прошлым годом стоимость квадратного метра в белорусских рублях практически не изменилась. А вот в пересчете на доллары даже снизилась с учётом резкого роста иностранной валюты.

«Стоимость эконом класса в типовых домах в панельном исполнении находится в диапазоне 2,5-3 тысячи рублей без отделочных работ. В монолитно-каркасном исполнении –в пределах 3-3,5 тысяч рублей», – уточнил Тачкин.

Что будет с ценой для льготников?

Для льготников – многодетных семей, военнослужащих – цена квадратного метра существенно ниже.

«По итогам 4-го квартала средняя стоимость квадратного метра жилья, возводимого с господдержкой, составила 1142 белорусских рубля. Есть поручение главы государства, что стоимость одного квадратного метра не должна превышать среднюю заработную плату по стране. По итогу 2021 года соотношение это составило 0,8. То есть цена квадратного метра жилья на 20% ниже средней зарплаты по стране», – сказал Костюков.

Вместе с тем первый замминистра отметил, что с учётом повышения цены на строительные материалы и энергоносители в 2022 году стоимость квадратного метра возрастёт.

«Порядка 10% мы оцениваем рост. Думаю, жильё, которое строится с господдержкой, будет входить в рамки 1250-1300 белорусских рублей за квадратный метр», – сказал Костюков.

По словам первого замминистра, для кредитования строительства жилья с господдержкой будет выделено 1.,2 млрд рублей. Он особо подчеркнул, что кредитные линии не сворачиваются.

«Также некоторые опасаются, что в связи с ростом ставки рефинансирования Нацбанка им придётся более крупные суммы вносить ежемесячно для обслуживания кредита. Для человека ничего не меняется, правительством изысканы дополнительные средства для увеличения суммы субсидий для граждан – это порядка 100 миллионов», – сказал Костюков.

По его словам, государство выполнит все обязательства, но в рамках в той же стоимости предельного норматива кредитования.

«На сегодняшний день он составляет 898 рублей. Если стоимость квадратного метра превышает эту цифру, конечно, человек должен доплатить. Если это многодетная семья, у многих есть семейный капитал, они могут использовать эти средства, а оставшуюся часть, что не покрывает кредит и средства семейного капитала, могут дополнительно получить дополнительно коммерческий кредит. Ставка кредитная 23%, но других условий пока нет», – сказал первый замминистра.

Костюков добавил, что помимо жилой застройки активно возводятся и объекты инженерно-транспортной инфраструктуры. На эти цели выделено около 700 млн рублей.