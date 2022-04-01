Как в Слуцке весна пошутила на 1 апреля. Фотофакт

Алесь Достанко
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Как в Слуцке весна пошутила на 1 апреля. Фотофакт
Фото: Алесь Достанко

Утренний весенний Слуцк. Пятница, 1 апреля. Пошёл снег.