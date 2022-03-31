В среду, 30 марта, в Слуцк приезжал 16-летний Артём Суханов из Ленинградской области. Он путешествует по разным городам России и Беларуси, коллекционирует автобусные билеты и посещает краеведческие музеи. А ещё у него есть свой музей на даче и опыт издания собственной газеты на принтере.

Научный сотрудник Слуцкого краеведческого музея Василий Тишкевич провёл экскурсию для Артёма, подарил ему книгу «Память», путеводитель по Слуцку и календарь «Кур’ера». А подросток, в свою очередь, подарил Тишкевичу брошюру про свой музей, в котором он себя назначил директором.

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Артём — про себя и родителей

«Я Артём Сергеевич Суханов, путешественник из Ленинградской области, — сказал мальчик корреспонденту «Кур’ера». — Проехал больше двухсот тысяч километров различными видами транспорта. Я коллекционирую билеты автобусные, посещаю краеведческие музеи. Также создатель собственного Мустамякского краеведческого музея. Журналист: выпускал собственную газету «Вести-Исток». Имею коллекцию автобусных билетов в семьдесят тысяч экземпляров, которые я сам лично собрал. В январе я проводил учёт — на тот момент я посетил 320 городов. Теперь их уже больше, где-то 330.

Во многом интерес к путешествиям мне привили родители, заинтересовав меня билетами как объектом коллекционирования. У них достаточная зарплата, чтобы помогать мне совершать мои поездки. Они достаточно прогрессивные люди, но сами не путешественники. Я не имею примера для подражания, я сам себе пример.

Про меня нельзя прочитать в соцсетях, меня вообще нет ни в одной соцсети, я не веду никаких каналов. У меня кнопочный телефон, это принципиально. Единственное, в интернете можно найти сайт моего Мустамякского краеведческого музея. Это всё.

Законно ли путешествовать ребёнку в одиночку

Активно путешествовать сам, без родителей, я начал где-то с 12 лет. Был интересный случай в Костромской области. На вокзале полицейские «прикопались» по причине, что я нахожусь один без родителей. Но после консультации с вышестоящими чинами они решили, что это вполне законно. Я не пользуюсь самолётом, а РЖД разрешает с 10 лет ездить без сопровождения взрослых.

Кроме России и Беларуси, в другие государства один не ездил, потому что, во-первых, я не владею никакими языками. А потом в других странах нет автобусных билетов, там чеки. А это не интересно, поскольку чек «сгорает» за три месяца, и просто бумажка остаётся.

Артём — про Слуцк и его музей

Я первый раз в Слуцке. И в основном города посещаю по одному разу. У меня есть карта. Я на ней закрашиваю те места, где был. И на незакрашенных местах выбираю такие маршруты, чтобы с наименьшими временными затратами посетить как можно больше городов. Таким образом случайно выбрался и маршрут со Слуцком. Здесь я проездом, на один день. У меня маршрут включает города Могилёв, Солигорск, Слуцк, Клецк, Несвиж, Городея, Жлобин, Быхов, опять Могилёв, Белыничи и оттуда обратно в Петербург.

В Слуцке очень даже хороший музей, современно оформлен. Заинтересовал зал, где слуцкие пояса и, в частности, четырёхсторонний пояс, который выставлен в стеклянной витрине и, видимо, очень дорогой. Позабавило устройство для сверления каменных топоров, потому как сам пытался такие исследования проводить: пытался, взяв палку, просверлить дырку в камне, чтобы выяснить, так ли это сложно было древним людям делать. Пять часов тёр, даже намёка не появилось.

Про планы

После этого тура я возьму перерыв, чтобы подготовить к летнему сезону свой краеведческий музей. И, возможно, будет серия выездов на Север России к Северному Ледовитому океану».