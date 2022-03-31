Слуцкий райисполком предлагает в аренду две свободные благоустроенные квартиры.

Двухкомнатная квартира расположена по адресу: Слуцк, переулок Чайковского 1-й, дом 3, квартира 39, площадью 50/28,1 м 2 ;

; двухкомнатная квартира расположена по адресу: Слуцк, переулок Чайковского 1-й, дом 3, квартира 40, площадью 50,1/28,1 м2.

Размер платы за пользование арендным жильём рассчитывается так: общая площадь 50 м2 х 0,2 базовой величины (сейчас это 32 рубля) х 0,7 (коэффициент степени благоустройства и нахождения жилого помещения). Получается всего 224 рубля. Ещё к этой сумме идёт плата за жилищно-коммунальные услуги.

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Заявления о предоставлении арендного жилья надо подавать в службу «Одно окно» Слуцкого райисполкома.