Посчитали, на что хватало детского пособия в 2020 году и на что хватает сейчас

За несколько последних недель в Беларуси выросли цены на многие товары. Заметно подорожали вещи из «детской корзины».

Женский проект Lampa посчитал, на что хватало детского пособия в 2020 году и на что хватает сейчас. За основу мы взяли расчёты случчанки Янины Баранниковой, которая два года назад рассказывала о расходах на своего годовалого ребёнка, и сравнили цены 2020-го с теперешними.

В 2020 году детское пособие составляло 400 рублей с копейками. С февраля 2022 года размер детского пособия составляет 539,56 рубля.

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Питание

В 2020 году пачка детской смеси 700 г стоила 20 рублей. На месяц Яна покупала 4 упаковки — 80 рублей. Сейчас смесь средней ценовой категории весом 700 г стоит 33,50 рубля, за 4 пачки надо отдать 134 рубля.

В день ребёнок съедает минимум одну детскую пюрешку и сок. В 2020 году это стоило 3 рубля. В месяц обходилось в 90 рублей.

За два года цены на пюре и соки не сильно изменились. Фруктовое детское пюре и маленький сок можно купить за 3,5 рубля. В месяц выходит 105 рублей.

Гигиена и уход

Подгузники средней ценовой категории (пачка 64 шт.) два года назад стоили примерно 30 рублей. Сегодня актуальный ценник — 48 рублей. Годовалому малышу на месяц надо примерно 2 пачки. Это 60 рублей в 2020 году и 96 рублей в марте 2022 года.

Для своего малыша Яна покупала гипоаллергенные подгузники. Их цена составляла за 64 штуки 60 рублей, в месяц использовалось 1,5 пачки. Поэтому приходилось брать две пачки. Это 120 рублей. В 2022 году аналогичные подгузники стоят 91 рубль. За две пачки надо заплатить 182 рубля.

Детские влажные салфетки — ещё одна необходимая вещь в уходе за малышом. В среднем на годовалого ребёнка в месяц уходит 2-3 пачки. В расчёте будем учитывать 3. В 2020 году детские влажные салфетки можно было купить за 3 рубля. Три пачки — 9 рублей. Сейчас только за одну пачку надо заплатить 6 рублей, сумма за 3 – уже 18 рублей.

Одежда и обувь

На гардероб ребёнка можно потратить как умеренную сумму, так и целое состояние. Всё зависит от возможностей родителей. Можно покупать одежду для ребёнка постепенно и растянуть этот процесс на несколько месяцев, а можно купить всё основное за раз. К тому же гардероб девочки и мальчика будет отличаться. Поэтому для сравнения мы взяли то, что носят все дети — колготки, трусики и майку.

В 2020 году майку и трусики белорусского производства можно было купить за 8 рублей, колготки — за 6 рублей.

Сейчас такой комплект белья стоит 15 рублей, колготки белорусского производства — 12 рублей.

Игрушки и прочее

Тут, как и с одеждой, всё сложно. Поэтому для того, чтобы понять, как изменились цены на детские игрушки, возьмём в расчёт музыкальную книгу-развивайку. Думаю, что такие книги есть у многих годовалых малышей. В 2020 году такую книгу можно было купить за 15 рублей, сейчас ценник на такие книги около 25 рублей.

Итого

Получается, что весь вышеперечисленный список товаров на годовалого малыша в 2020 году обходился в 268 рублей (комплект с обычными памперсами) и 328 рублей — с гипоаллергенными подгузниками.

В марте 2022 года комплект с обычными подгузниками стоит 405 рублей, а с гипоаллергенными подгузниками — 491 рубль.

Как вы могли заметить, мы брали лишь некоторые товары, необходимые ребёнку. На самом деле траты на годовалого малыша намного больше.