Как и прогнозировали продавцы на Слуцком рынке, подорожал лук-севок: с 9 до 15 рублей за килограмм. Правда, можно купить и за 7,5 рубля, но проросший. Дешевле стали домашние яйца (3 рубля за десяток), огурцы («гладкий» — 5 рублей). Появились саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников: от 6 (малина) до 30 рублей (персик). Цены указаны по состоянию на 13 часов среды, 30 марта.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 6 рублей за 1 килограмм

Огурцы — 5-6,5 рубля за 1 килограмм

Помидор – 8,5-10 рублей за 1 килограмм

Картофель – 1,5 рубля за 1 килограмм

Картофель семенной — 1,3 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,8 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм

Свёкла варёная — 3 рубля за 1 килограмм

Тыква – 2,5 рубля за 1 килограмм

Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм

Дайкон – 4,5 рубля за 1 килограмм

Фрукты

Апельсин – 5-6 рублей за 1 килограмм

Гранаты — 7,5 рубля за 1 килограмм

Виноград – 8-10 рублей за 1 килограмм

Мандарины – 5,5 рубля за 1 килограмм

Яблоки – 2-3,5 рубля за 1 килограмм

Яблоки сушёные – 6 рублей за 1 килограмм

Лимоны – 5,5 рубля за 1 килограмм

Бананы – 5 рублей за 1 килограмм

Плодово-ягодные деревья и кустарники

Малина — 6 рублей за 1 куст

Смородина – 8 рублей за 1 куст

Яблоня — 15 рублей за 1 дерево

Груша — 18 рублей за 1 дерево

Вишня, слива, черешня — 20 рублей за 1 дерево

Абрикос — 25 рублей за 1 дерево

Персик — 30 рублей за 1 дерево

Ягоды

Шиповник – 5 рублей за 5 литров

Боярышник – 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов

Клюква — 10 рублей за 1 литр

Разное

Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра

Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм

Сельдерей — 6,5 рубля за 1 килограмм

Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра

Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра

Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм

Капуста «Провансаль» – 5 рублей за 1 литр

Рулетики из капусты и моркови – 8 рублей за 1 килограмм

Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм

Лечо домашнее – 3,5 рубля за 0,5 литра

Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм

Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра

Яйцо домашнее — 3 рубля за 1 десяток

Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов

Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм

Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм

Семечки тыквенные сушёные – 2 рубля стакан 150 граммов

Приправа (укроп) – 1 рубль за 100 граммов

Кориандр – 1,5 рубля за 100 граммов

Тмин – 1,5 рубля за 100 граммов

Смесь приправ – 2 рубля за 100 граммов

Приспособления для сада и огорода