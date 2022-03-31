Во 2-м квартале 2022 года (апрель, май, июнь) нотариусы Слуцкой нотариальной конторы продолжат выезжать для приёма сельских жителей в агрогородки и деревни.
Все приёмы нотариусы будут проводить с 10 до 12 часов.
- 12.04 — а/г Октябрь, ул.Советская, 32, нотариус – Колос Светлана Викторовна, т.48023
- 15.04 — а/г Заполье, ул.Десятины, здание сельсовета, нотариус – Геджати Елена Сергеевна, т.548020
- 20.04 — а/г Козловичи, ул.Центральная, 18а, нотариус – Зеневич Татьяна Тадеушевна, т.41505
- 21.04 — д.Гольчичи, ул.Центральная, 4а, нотариус – Колос Светлана Викторовна, т.48023
- 27.04 — д.Новые Рачковичи, ул.Центральная, 14, нотариус – Саванович Наталья Владимировна, т.53709
- 29.04 — а/г Летковщина, ул.Центральная, 1, нотариус – Мордвилко Ирина Викторовна, т.48021
- 05.05 — д.Сороги, ул.Школьная, 46, нотариус – Колос Светлана Викторовна, т.48023
- 11.05 — а/г Лядно, ул.М.Горького, 39, нотариус – Геджати Елена Сергеевна, т.48020
- 18.05 — а/г Греск, ул.Школьная, 1, нотариус – Зеневич Татьяна Тадеушевна, т.41505
- 19.05 — а/г Лучники, ул.Цикова, 5а, нотариус – Саванович Наталья Владимировна, т.53709
- 25.05 — д.Кирово, ул.Надречная, 2а, нотариус – Колос Светлана Викторовна, т.48023
- 26.05 — а/г Подлесье, ул.Молодёжная, 3а, нотариус – Геджати Елена Сергеевна, т.48020
- 27.05 — а/г Исерно, ул.Первомайская, 68, нотариус – Мордвилко Ирина Викторовна, т.48021
- 01.06 — а/г Весея, ул.Новая, 2, нотариус – Саванович Наталья Владимировна, т.53709
- 08.06 — д.Покрашево, ул.Губина, 43, нотариус – Зеневич Татьяна Тадеушевна, т.41505
- 15.06 — д.Селище, ул.Колхозная, 1а, нотариус – Саванович Наталья Владимировна, т.53709
- 16.06 — д.Серяги, ул.Молодёжная, 1а, нотариус – Геджати Елена Сергеевна, т.48020
- 22.06 — д.Беличи, ул.Центральная, 54, нотариус – Зеневич Татьяна Тадеушевна, т.41505
- 24.06 — а/г Танежицы, ул. Школьная, 1, нотариус – Мордвилко Ирина Викторовна, т.48021
- 29.06 — а/г Гацук, ул.Административная, 1, нотариус – Мордвилко Ирина Викторовна, т.48021