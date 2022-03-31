Карта «Кур’ера» — подарок бюджетный и практичный. Вы подарите возможность совершать выгодные покупки. С помощью нашей карты можно получить скидки более чем у 40 партнёров (кафе, салоны красоты, магазины одежды, бьюти-услуги и другие).
Купить карты можно в редакции: ул. Ленина, 128.
Если остались вопросы — звоните: (8044) 540 29 39, (8033) 318 99 30.
Стоимость карты — 7 рублей. Срок действия — по 31 декабря 2022 года
Красивый подарок от швейной мастерской "Валенси-стиль"
Прокат любого платья либо костюма
Наши услуги:
индивидуальный пошив одежды
ремонт одежды
прокат нарядов для праздников и фотосьемок
пошив детских фатиновых, нарядных платьев
пошив выпускных, свадебных, вечерних платьев
Время работы: с 10.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 15.00, воскресенье - выходной
Наш адрес: г.Слуцк, ул. Ленина, 207 (здание общежития "Дельфин")
Парфюм от "Etib Parfum" — премиум ароматы на основе натуральных компонентов middle сегмента
Женские, мужские и селективные ароматы представлены в удобных форматах: 15 мл, 30 мл, 50 мл и 100 мл. Наши консультанты окажут вам профессиональную консультацию и помогут подобрать идеальный аромат в соответствии с вашими предпочтениями.
Адрес: Ул. 14 партизан, 15, ТЦ «Европарк» остров под эскалатором
Профессиональные выпрямители BaByliss Pro Sleek Expert
от магазина профессиональной косметики "Бьюти" - идеальный подарок для любой девушки.
Утюжок подходящий как для профессионалов, так и для бытовых пользователей. Изготовлен только из самых лучших материалов. Обеспечивает плавный ход пластин, не цепляя волосы, защищает их от перегрева и повреждений.
В магазине "Бьюти" вы найдете любую профессиональную косметику по уходу за волосами, кожей лица и тела и многое другое.
Набор по уходу за волосами от магазина "Стильный Мастер"
Состав набора: Щетка для волос "Spider" lmy hair и масла бренда CHI. Спасение для непослушных волос! ⠀ Если вы являетесь мастером красоты, то кроме профессиональной уходовой косметики, вы без труда найдете в нашем магазине все необходимое для ваше любимой работы (все для маникюра, бровей, волос и др.)
Набор корейской косметики от магазина Kreamchick.by
В состав подарочной коробки входит: Тонер для лица от RealSkin, крем вокруг глаз от Elizavecca, патчи для глаз, в пирамидках - скраб для лица, витаминная маска несмываемая, маска с артишоком несмываемая, маска с мёдом смываемая, маска с гиалоурановой кислотой несмываемая. 100% Оригинальная корейская косметика для Вас!
Адрес: Ул. Парижской Коммуны 2, ТЦ Маяк,
Время работы: пн-пт с 10 00 до 20 00. Сб, вс - с 10 00 до 19 00
Подарочный бокс «WITH LOVE» от Бьюти-островка "ЛосК"
Стильный яркий бокс с профессиональным феном немецкой торговой марки Mark Shmidt и уходовой косметикой для волос (термозащитный спрей для объема и силы волос с от итальянского производителя косметики Bingo Hair Cosmetics (объем спрея 250 мл) и шампунь и маска для волос Concept «Орхидея & Жасмин» (Увлажнение и объем) в саше по 15 мл.)
Цена бокса «WITH LOVE» 198 BYN.
Также у нас на островке мы можем собрать вам любой подарочный набор из профессиональной косметики и парикмахерской техники. Каждый набор украсим декором.
Время работы: пн-сб 11:00-19:00, воскресенье - выходной
Адрес: Ул. Л.Комсомола, 40а, 2й этаж "Весняки", г. Солигорск
консультация врача-офтальмолога в Слуцке и Солигорске
ремонт очков в Слуцке
Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк», 4-й этаж), приём врача
Режим работы: Пн-Пт 10.00−19.00; Сб-Вс 10.00−18.00
Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 124 (напротив универмага «Слуцк»)
Режим работы: Пн-Пт 9.00−19.00; Сб-Вс 10.00−15.00
Подарок: подарочный сертификат от сети парикмахерских «Город Красоты»
Сеть парикмахерских «Город Красоты» предлагает ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ - отличная идея подарка.
И вот почему:
вместе с сертификатом вы дарите ВЫБОР - получатель сертификата может сам выбрать услуги, на которые его использовать;
вы сэкономите время - не придётся бегать в поисках подарка, подарочный сертификат можно приобрести очень быстро;
вы сэкономите средства - сумму подарочного сертификата можно выбрать из предложенных номиналов; сертификат - это двойная радость, поскольку он дарит положительные эмоции и в момент вручения, и в момент использования на услуги;
сертификат - это самый универсальный подарок, его можно презентовать и руководителю, и деловому партнёру, и близкому другу, и мужчине, и женщине независимо от статуса и возраста;
сертификатом можно воспользоваться только по следующим адресам: г. Слуцк, ул. Копыльская, 12, г. Минск пр-т Независимости, 145, г. Минск ул. Олега Кошевого, 8.
Услуги, которые вы можете получить:
- Маникюр
- Наращивание ногтей
- Педикюр
- Стрижки, окрашивание, укладки
- Кератиновое выпрямление волос, ботокс, ламинирование и др.
- Плетение косичек
- Мужские стрижки
Подарок: набор корейской косметики от kreamchick.by
Набор корейской косметики для ухода за лицом.
Основной компонент средств - морской коллаген, структура молекулы которого схожа с человеческой - действует в трёх направлениях: интенсивно увлажняет нежную кожу вокруг глаз, устраняет сухость и шелушения, глубоко питает, насыщая кожу необходимыми микроэлементами, обладает анти-эйдж эффектом, возвращает коже упругость и эластичность, подтягивает и разглаживает мимические морщинки. Улучшает внешний вид и выравнивает тон кожи.
Состав подарочного набора: - тонер 150 мл - крем для лица 50 мл - крем для кожи вокруг глаз 30 мл
Больше корейской косметики вы можете найти в магазине KreamChick.
Адрес: Слуцк, ул. П.Коммуны, 2, ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
Подарок: набор по уходу за кожей от онлайн магазина 7745
Набор подарочный ZIAJA Natural Olive для НЕЁ.
Состав:
1. Лосьон для тела ZIAJA Natural Olive (400 мл) для сухой и нормальной кожи с формулой «вода в масле» обладает чудесными регенерирующими, увлажняющими и смазывающими свойствами. 2. Крем для рук ZIAJA Natural Olive (80 мл) для сухой и нормальной кожи. Подходит для ежедневного применения. Действие: интенсивно питает, смягчает и укрепляет кожу. 3. Гель для душа ZIAJA Natural Olive (500 мл) для сухой и нормальной кожи. Подходит для ежедневного ухода за телом. Действие: отлично очищает, разглаживает и смягчает кожу. Интенсивно увлажняет, предотвращает потерю влаги.
Набор подарочный GILLETTE Fusion5 для НЕГО:
Состав:
1. Станок GILLETTE Fusion5 ProShield с технологией FlexBall
2. Сменные кассеты для бритья GILLETTE Fusion5 ProShield Chill 4 шт. Бритва GILLETTE Fusion5 ProShield Chill с 5 лезвиями и уменьшающим трение покрытием обеспечивает бритьё, которое вы едва почувствуете. Благодаря смазывающим полоскам, расположенным до и после лезвий, бритва защищает кожу от раздражения и охлаждает её во время бритья. Оснащена технологией FlexBall, которая следует контурам лица, удаляя практически каждый волосок.
3. Гель для бритья Gillette Fusion5 Ultra Sensitive (200 мл) содержит комплекс Ultra Comfort, который охлаждает и смягчает кожу, помогая защитить её во время бритья и придавая ощущение чистоты и комфорта. Подходит для чувствительной кожи.
4. Магнитная подставка (для удобного хранения).
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Подарок: умные часы CANYON CNS-SW75BL из онлайн-магазина 7745
Умные часы CANYON CNS-SW75BL созданы специально для женщин. Личный женский календарь позволит вам фиксировать и отслеживать всю нужную информацию с помощью смартфона и приложения Canyon Life в стильном, ультрапрочном аксессуаре с алюминиевым корпусом. Часы обладают внушительным набором различных датчиков и функций, упрощают управление камерой, позволяют отслеживать важные уведомления и мотивируют заниматься физической активностью. В комплект входит два ремешка — силиконовый и кожаный, чтобы часы стали поистине универсальным гаджетом к любому наряду, на любое мероприятие и под любое настроение.
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Подарок: игрушки из онлайн-магазина 7745
Грузовик-транспортёр HOT WHEELS City. Крутой спуск станет отличным подарком для юных автолюбителей. Грузовик-транспортёр не только перевозит и хранит машинки, но и имеет крутой спуск для разных трюков. Все детали набора сделаны из качественных и безопасных для ребёнка материалов. В набор входит 1 машинка Hot Wheels.
Кукла CAVE CLUB Телла и волчонок Ханч сделаны в стиле доисторических времён. Кукла одета в яркое неоновое платье со звёздным принтом и пушистой окантовкой. Её ручной питомец Ханч повсюду следует за ней. Детям понравится играть с этими замечательными куклами и создавать свои собственные приключения в мире Cave Club.
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Подарок: профессиональный фен с ионизацией от Магазина профессиональной косметики "Бьюти"
Магазин профессиональной косметики "Бьюти" представляет идеальный подарок для любой девушки:
BaByliss PRO Caruso Ionic - профессиональный фен с ионизацией.
Особенности фена Babyliss Caruso Ionic:
Мощность - 2400 W
Съёмный профессиональный фильтр для удобной чистки
Функция ионизации для гладких и послушных волос
2 насадки шириной всего 6 мм (одна из насадок с эффектом Вентури, увеличивающим мощность)
6 режимов работы (2 скорости потока и 3 режима температуры)
Подарок: подарочный сертификат от сети парикмахерских «Город Красоты»
Сеть парикмахерских «Город Красоты» предлагает ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ - отличная идея подарка.
И вот почему:
вместе с сертификатом вы дарите ВЫБОР - получатель сертификата может сам выбрать услуги, на которые его использовать;
вы сэкономите время - не придётся бегать в поисках подарка, подарочный сертификат можно приобрести очень быстро;
вы сэкономите средства - сумму подарочного сертификата можно выбрать из предложенных номиналов; сертификат - это двойная радость, поскольку он дарит положительные эмоции и в момент вручения, и в момент использования на услуги;
сертификат - это самый универсальный подарок, его можно презентовать и руководителю, и деловому партнёру, и близкому другу, и мужчине, и женщине независимо от статуса и возраста;
сертификатом можно воспользоваться только по следующим адресам: г. Слуцк, ул. Копыльская, 12, г. Минск пр-т Независимости, 145, г. Минск ул. Олега Кошевого, 8.
Услуги, которые вы можете получить:
- Маникюр
- Наращивание ногтей
- Педикюр
- Стрижки, окрашивание, укладки
- Кератиновое выпрямление волос, ботокс, ламинирование и др.
- Плетение косичек
- Мужские стрижки