В последний день марта корреспондент «Кур’ера» прогулялась по деревне Вынищи Слуцкого района.

Первые аисты и суровый кот. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района, в которой практически нет пустующих домов (фото)
Фотографии: Ольга Паздерина
Первые аисты и суровый кот. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района, в которой практически нет пустующих домов (фото)
Суровый и матёрый кот относится с подозрением к незнакомцам
Первые аисты и суровый кот. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района, в которой практически нет пустующих домов (фото)
Магазин в деревне давно закрыт
Первые аисты и суровый кот. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района, в которой практически нет пустующих домов (фото)
Зато есть фельдшерско-акушерский пункт
Прилетели первые аисты. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района (фото)
В деревне есть действующий костёл. Службы проходят по воскресеньям. Их проводит ксёндз, который приезжает из Минска
Первые аисты и суровый кот. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района, в которой практически нет пустующих домов (фото)
На территории костёла стояла статуя Девы Марии. Местные жители говорят, что во время сильного ветра она упала и разбилась. Новая стоит $400. Раньше прихожане сами собирали деньги на забор и другое благоустройство. Сейчас сельчане не потянут такую большую сумму. Они обратились с просьбой о помощи в Минск через ксендза. Люди ждут, что им ответят
Прилетели первые аисты. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района (фото)
Искусственные орхидеи, которые выглядят как живые
Первые аисты и суровый кот. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района, в которой практически нет пустующих домов (фото)
Местные жители говорят, что у них нет заброшенных домов. Почти все участки ухожены, деревня выглядит аккуратной. В этом сельчанам помогает председатель Покрашевского сельсовета
Прилетели первые аисты. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района (фото)
Нашёлся только единственный дом, который выглядит нежилым

Прилетели первые аисты. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района (фото)

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Первые аисты и суровый кот. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района, в которой практически нет пустующих домов (фото)
В деревне много гнёзд аистов
Прилетели первые аисты. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района (фото)
Прилетели первые аисты

Прилетели первые аисты. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района (фото)

Прилетели первые аисты. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района (фото)

Прилетели первые аисты. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района (фото)

Прилетели первые аисты. Прогулка по деревне Вынищи Слуцкого района (фото)

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