Ещё 13 марта лук-севок стоил от 8,5 до 10 рублей. Тогда продавцы говорили, что уже скоро отпускная цена достигнет 12-15 рублей. Так и случилось. Сегодня продавцы просят у случчан по 9-16 рублей за килограмм.

И только в одном месте продавали «Стурон» за 7,8 рубля.

Кстати, в 2021 году, по словам торговцев на рынке, стоимость лука-севка доходила до 30 рублей за 1 кг. В 2019-м цена доходила до 25 рублей.

Реклама

Если вы хотите рассказать о проблемах или важных событиях в жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.