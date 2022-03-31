Как сообщает пресс-служба МАРТ, 28 марта министерство приняло постановление №25, которым продлило государственное регулирование цен на социально значимые товары по 29 июня 2022 года включительно.

Во втором квартале сохраняются подходы по ограничению цен: для производителей – предельный максимальный норматив рентабельности (фактический уровень за 2021 год или не более 10 процентов), для импортёров – предельные максимальные надбавки импортёра (от 15 до 30 процентов в зависимости от товара), для оптовой и розничной торговли – предельные максимальные оптовые, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).

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Напомним, что регулирование цен на социально значимые товары в Беларуси ввели в 2021 году.