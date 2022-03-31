В солнечный мартовский день «Кур’ер» побывал в деревнях Жилин Брод и Шантаровщина и посмотрел, чем примечательны эти места.

Жилин Брод расположен на северо-востоке от Слуцка. На расстоянии 30 км от города. В селе четыре улицы: Центральная, Лесная, Советская, Заводская. Делится на две части рекой Весейкой.

Как выглядят деревни Жилин Брод и Шантаровщина под СлуцкомПутешествие началось у памятника героям Великой Отечественной войны. Прошло 80 лет, а тема войны актуальна для жителей этих мест и сегодня.

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Как выглядят деревни Жилин Брод и Шантаровщина под Слуцком
Возле памятника партизанам нас приветствовала староста Светлана Матусевич Фото: Светлана Правдинская

В посёлке 70 жителей. Основное предприятие, которое расположено в деревне, — мастерско-производственный участок «Жилин-Брод» от Слуцкого лесхоза. Сюда входит цех пиломатериалов, ремонтно-механическая мастерская, котельная, складские помещения. Есть и частная лесопилка Бородича.

Как выглядят деревни Жилин Брод и Шантаровщина под Слуцком
МПУ «Жилин Брод»

Жилин Брод со всех сторон окружён лесом, многие жители собирают ягоды и грибы для себя и для заработка.

Как выглядят деревни Жилин Брод и Шантаровщина под Слуцком
Частная лесопильня

В посёлке есть ФАП, почту привозят два раза в неделю. Раньше был магазин, детский сад, школа. Сейчас они закрыты. Приезжает автолавка.

Как выглядят деревни Жилин Брод и Шантаровщина под Слуцком
Бывший магазин в Жилин Броде. Фото: Светлана Правдинская
Как выглядят деревни Жилин Брод и Шантаровщина под Слуцком
«Радужный» забор и «лебединые» ворота.

Как выглядят деревни Жилин Брод и Шантаровщина под Слуцком

Как выглядят деревни Жилин Брод и Шантаровщина под Слуцком

Как выглядят деревни Жилин Брод и Шантаровщина под СлуцкомЖилин Брод со всех сторон окружён лесом, многие жители собирают ягоды и грибы для себя и для заработка.Жилин Брод со всех сторон окружён лесом, многие жители собирают ягоды и грибы для себя и для заработка.

Как выглядят деревни Жилин Брод и Шантаровщина под Слуцком
Роспись на стене бывшего детского сада. Фото: Светлана Правдинская

Шантаровщина

Шантаровщина — одна из самых отдалённых деревень Слуцкого района. Раскинулась по берегам реки Худра. Три дома располагаются по правому берегу рядом с грунтовой дорогой Жилин Брод – Новинки. Около десятка подворий расположились на левом берегу. Вокруг огромный лесной массив. В Википедии в статье «Малые населённые пункты Слуцкого района» указано, что в Шантаровщине живёт 22 человека. Мы проехали  вдоль улицы Заречной. Никто не встретился.

Жилин Брод со всех сторон окружён лесом, многие жители собирают ягоды и грибы для себя и для заработка.
Речка Худра. Фото: Светлана Правдинская
Жилин Брод со всех сторон окружён лесом, многие жители собирают ягоды и грибы для себя и для заработка.
Жилой дом в Шантаровщине
Жилин Брод со всех сторон окружён лесом, многие жители собирают ягоды и грибы для себя и для заработка.
Пасека на одном из частных подворий
Как выглядят деревни Жилин Брод и Шантаровщина под Слуцком
Памятник на месте сгоревшего села Березинец