Возможно ли существование биологического оружия против определенной нации

В 2022 году на фоне боевых действий в Украине снова начали муссироваться утверждения о биологическом оружии, которое способно убивать представителей определённой нации.

Уважаемые учёные (например, биоинформатик Михаил Гельфанд) убедительно объяснили, что эти утверждения не имеют под собой никакой научной базы, хотя сама идея биооружия, которое бы поражало представителей определённого этноса, существует и даже разрабатывалась учёными. Тем не менее, создание такого оружия практически невозможно. Приводим архивный материал «Медузы» 2017 года, когда была очередная волна продвижения теорий заговора.

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Идея «этнической бомбы» существует не только в головах фантастов

Идея биологического оружия, которое было бы способно поразить людей определенного этноса, существует давно. 10 августа 1976 года Советский Союз отправил в ООН черновик соглашения о запрете создания новых видов и новых систем оружия массового уничтожения. Новизна могла определяться по способам применения, объектам поражения или характеру воздействия. В качестве примеров приводилось потенциально возможное инфразвуковое оружие для поражения внутренних органов, генетическое оружие для стерилизации населения или «этническое оружие» — то, которое направлено исключительно против определенной этнической группы.

Эта идея упоминается и в других источниках. В качестве примера часто приводится проект «Берег» — секретная программа южноафриканских военных конца 1970-х, в рамках которой исследователи в секретной лаборатории пытались разработать биологическое оружие, опасное только для чёрнокожих.

Есть теоретические модели, которые описывают «этническую бомбу»

В современных научных работах говорится, что создание «этнического оружия» в отдалённом будущем теоретически возможно. Учёные связывают эту перспективу с появлением механизма РНК-интерференции. Эта технология была открыта в 1998 году, а в 2006-м авторы работы Эндрю Файер и Крейг Мелло получили Нобелевскую премию. Теоретическая возможность использования РНК-интерференции для создания биооружия упоминалась, в частности, в докладе Агентства по сокращению военной угрозы (подчиняется Пентагону) в 2010-м.

Понять, как работает РНК-интерференция, и почему эта технологии (в теории) может использоваться для создания биооружия, непросто. «Медуза» обратилась за консультацией к клиническому генетику Ирине Жегулиной. По её словам, в каждом гене человека зашифрована инструкция по сборке определённого белка, который выполняет те или иные функции в организме. Но для того, чтобы применить эту инструкцию, нужна промежуточная молекула — матричная РНК. Это что-то вроде слепка информации, которая считывается с определённого гена, то есть с нужного участка ДНК. Матричная РНК состоит из последовательности тысяч и миллионов единиц информации, «букв». Ещё есть микроРНК и интерферирующие РНК, которые выполняют роль регуляторов, «выключателей». Для того чтобы микроРНК и интерферирующие РНК взаимодействовали с нужным участком матричной РНК, им нужно ориентироваться на определенную последовательность «букв» — примерно как на штрих-код. Если выделить последовательности, характерные для определённых этнических групп, теоретически с помощью РНК-интерференции можно так повлиять на работу их генов, что, к примеру, у них не будет вырабатываться иммунитет против какой-нибудь опасной болезни.

Как отмечает Ирина Жегулина, РНК-интерференция — перспективная технология для лечения некоторых заболеваний, например ревматоидного артрита или наследственных заболеваний сетчатки глаза.

На практике «этническую бомбу» создать почти невозможно

По словам авторов исследований и специалистов, к которым обращалась «Медуза» — уже упомянутой Ирины Жегулиной и профессора Сколковского института науки и технологий Константина Северинова, — на практике такое оружие едва ли удастся создать.

Во-первых, этносы сильно перемешаны, и, например, европейцы генетически мало отличаются друг от друга, то есть сложно представить, что сейчас удастся подобрать специфическую комбинацию «букв», которая встречается исключительно у шведов, британцев или русских.

Во-вторых, чтобы оружие сработало, микроРНК нужно доставлять в организм в очень большом количестве, причём лучше прямо в тот орган, в котором она должна работать, иначе её концентрация будет слишком маленькой. Другими словами, отравить водопроводную воду, распылять микроРНК через вентиляцию или подмешивать её в еду малоэффективно. По словам Ирины Жегулиной, для РНК-интерференции червей для некоторых исследований вымачивают в растворе с микроРНК — и даже это не всегда эффективно работает.

Российские власти всерьёз боятся мифического генно-инженерного оружия

В 2007 году Федеральная таможенная служба ввела запрет на вывоз из страны биообразцов россиян. Как выяснил тогда «Коммерсант», этому запрету предшествовал доклад главы ФСБ Николая Патрушева президенту РФ Владимиру Путину: Патрушев рассказал ему о разработках генно-биологического оружия. Тогда российские врачи и исследователи предупредили, что эта мера ударит по пациентам в России, потому что многие типы исследований можно проводить только в западных лабораториях. Глава Российской академии медицинских наук Михаил Давыдов тогда подчёркивал, что практика совместных исследований биообразцов существует давно и работает в обе стороны. «Западные коллеги предоставляют нам свои образцы, мы направляем им российские», — объяснял эксперт.