Крупы, мука, макароны… Что ещё запретили вывозить из Беларуси

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Постановлением Совета Министров от 28 марта в Беларуси введён запрет на вывоз некоторых товаров, сообщает пресс-служба МАРТ.

Под запрет попали:

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  • рис,
  • крупы,
  • мука грубого помола из ржи или ячменя,
  • обработанное зерно злаков,
  • макаронные изделия.

Решение принято, чтобы избежать дефицита в магазинах страны, а также для соблюдения продовольственной безопасности Беларуси. Запрет будет действовать три месяца.

Ограничение не распространяется на товары, которые ввозят в государства — члены ЕАЭС, а также в другие страны для гуманитарной помощи и личных припасов. Не затрагивает оно и товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.