Крупы, мука, макароны… Что ещё запретили вывозить из Беларуси

Постановлением Совета Министров от 28 марта в Беларуси введён запрет на вывоз некоторых товаров, сообщает пресс-служба МАРТ.
Под запрет попали:
- рис,
- крупы,
- мука грубого помола из ржи или ячменя,
- обработанное зерно злаков,
- макаронные изделия.
Решение принято, чтобы избежать дефицита в магазинах страны, а также для соблюдения продовольственной безопасности Беларуси. Запрет будет действовать три месяца.
Ограничение не распространяется на товары, которые ввозят в государства — члены ЕАЭС, а также в другие страны для гуманитарной помощи и личных припасов. Не затрагивает оно и товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.