Пенсионерка из Слуцка Валентина Ивановна готовится к сезону посадки картошки. Она столкнулась с проблемой — не смогла найти нужное ей калийное удобрение и позвонила в «Кур’ер».

«Вы в газете пишете про разные проблемы, напишите и про мою, — сказала Валентина Ивановна. — Я хотела купить чистое калийное удобрение для картошки, но нигде не нашла. Объездила хозяйственные магазины, на базаре тоже была. Всё обошла — нигде не нашла. Продают только смеси. Например, азотно-фосфорно-калийные. А мне смесь не подходит: гонит ботву в рост.

Почему нигде нет? У нас же в Солигорске его производят. Мне надо 5-10 килограммов этого калийного удобрения под картошку, и не знаю, где его купить у нас. Может, кто скажет, где взять?»

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