С начала боевых действий свой дом покинул каждый четвёртый житель Украины

По данным ООН, с начала боевых действий в Украине 24 февраля, свои дома вынужденно покинули порядка 10 млн граждан из 44 миллионного населения страны.

Чуть более половины из них переместились в другие области. А саму страну покинули четыре миллиона беженцев. Половина из них — дети.

Об этом свидетельствуют данные Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, а также Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

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