На фоне роста цен на продукты «Кур’ер» собрал пять рецептов из картофеля, которые помогут разнообразить ежедневное меню. Блюда готовятся с использованием обычных ингредиентов.

1. «Битая» картошка

Источник рецепта — кулинарный блог instagram.com/tasty_ksu.

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Ингредиенты:

картофель среднего размера;

растительное масло без запаха;

соль;

специи для картофеля или ваши любимые;

головка чеснока;

веточка укропа.

Приготовление:

Картофель хорошо вымыть и сварить в мундире до полной готовности. Обсушить бумажными полотенцами. Выложить на противень, застеленный пергаментом для выпечки. Небольшой тарелкой раздавить картофелины, но не до совсем плоского состояния. Разрезать головку чеснока пополам и положить рядом с картофелем. Она отдаст картофелю свой аромат. Картофель посолить, посыпать специями и смазать маслом с обеих сторон. Запечь в заранее разогретой до 200-220°C духовке в режиме до появления корочки. Это займёт от 15 до 25 минут (зависит от духовки). Готовое блюдо посыпать зелёным укропом.

2. Колканнон

Колканнон — традиционное ирландское блюдо, которое готовится из картофельного пюре и кудрявой капусты или белокочанной. Изначально колканнон появился как дешёвая еда бедняков, доступная круглый год.

Ингредиенты:

500 г картофеля;

250 г белокочанной капусты;

150 мл молока;

35 г зелёного лука;

3 ст.л. сливочного масла;

соль, чёрный перец.

Приготовление:

Почистить картофель и отварить до готовности. Капусту мелко нарезать и отварить до готовности. В молоко добавить порезанный зелёный лук, довести до кипения и варить 3 минуты. Размять картофель, добавив сливочное масло, до однородной массы. В картофель влить горячее молоко с луком, добавить соль, специи в пюре и тщательно перемешать. Добавить в полученную смесь готовую капусту. При подаче посыпать зеленью.

3. Китайские драники

Рецепт необычных оладий популярен в TikTok. Там их называют «китайскими драниками».

Ингредиенты:

2 крупные картофелины;

1 банка консервированной кукурузы;

2-3 ст.л. муки;

50 мл холодной воды;

соль;

молотый чёрный перец;

сметана для подачи.

Приготовление:

Тщательно почистить и вымыть картофель. Нарезать картофель мелкими кубиками. Переложить в миску с холодной водой и промыть, чтобы вышел лишний крахмал. Воду слить. Добавить в картофель кукурузу, предварительно слив с неё жидкость. Всыпать муку, влить холодную воду и тщательно всё перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом и пожарить на ней оладьи до румяности. Готовые оладьи приправить специями и подавать со сметаной.

4. Картофельные котлеты

Рецепт взят из «Книги о вкусной и здоровой пище» (1976 год выпуска).

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

2 яйца;

0,5 стакана муки или панировочные сухари;

4 ст.л. растительного масла.

Приготовление:

Сварить картофель в мундире, воду слить, а картофель оставить на слабом огне примерно на 10 минут для сушки. Не давая картофелю остыть, очистить его и размять деревянным пестиком или картофелемялкой. В полученное пюре добавить 1 ст.л. масла, желтки яиц, тщательно перемешать, сформировать из него котлеты. Обвалять их в муке или панировочных сухарях, а затем обжарить на масле. Отдельно к котлетам подать сметану или другой соус.

5. Картофельная запеканка

Рецепт взят из «Книги о вкусной и здоровой пище» (1976 год выпуска).

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

2 куриных яйца;

3 головки лука;

1 стакан молока;

3 ст.л. сливочного масла;

сметана;

панировочные сухари.

Приготовление:

Картофель очистить, отварить и растолочь. В горячий картофель добавить горячее молоко, сырые яйца, соль и растопленное сливочное масло и хорошо перемешать. Половину массы выложить в форму (сковороду без ручки), смазанную маслом и посыпанную сухарями, разровнять. Положить на картофель слой поджаренного лука и накрыть остальной частью картофельной массы. Снова разровнять, смазать сметаной или сбрызнуть маслом. Поставить запеканку в горячую духовку и запекать 20-25 минут.

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