На фоне роста цен на продукты «Кур’ер» собрал пять рецептов из картофеля, которые помогут разнообразить ежедневное меню. Блюда готовятся с использованием обычных ингредиентов.
1. «Битая» картошка
Источник рецепта — кулинарный блог instagram.com/tasty_ksu.
Ингредиенты:
- картофель среднего размера;
- растительное масло без запаха;
- соль;
- специи для картофеля или ваши любимые;
- головка чеснока;
- веточка укропа.
Приготовление:
- Картофель хорошо вымыть и сварить в мундире до полной готовности.
- Обсушить бумажными полотенцами.
- Выложить на противень, застеленный пергаментом для выпечки.
- Небольшой тарелкой раздавить картофелины, но не до совсем плоского состояния.
- Разрезать головку чеснока пополам и положить рядом с картофелем. Она отдаст картофелю свой аромат.
- Картофель посолить, посыпать специями и смазать маслом с обеих сторон.
- Запечь в заранее разогретой до 200-220°C духовке в режиме до появления корочки.
- Это займёт от 15 до 25 минут (зависит от духовки).
- Готовое блюдо посыпать зелёным укропом.
2. Колканнон
Колканнон — традиционное ирландское блюдо, которое готовится из картофельного пюре и кудрявой капусты или белокочанной. Изначально колканнон появился как дешёвая еда бедняков, доступная круглый год.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля;
- 250 г белокочанной капусты;
- 150 мл молока;
- 35 г зелёного лука;
- 3 ст.л. сливочного масла;
- соль, чёрный перец.
Приготовление:
- Почистить картофель и отварить до готовности.
- Капусту мелко нарезать и отварить до готовности.
- В молоко добавить порезанный зелёный лук, довести до кипения и варить 3 минуты.
- Размять картофель, добавив сливочное масло, до однородной массы.
- В картофель влить горячее молоко с луком, добавить соль, специи в пюре и тщательно перемешать.
- Добавить в полученную смесь готовую капусту.
- При подаче посыпать зеленью.
3. Китайские драники
Рецепт необычных оладий популярен в TikTok. Там их называют «китайскими драниками».
Ингредиенты:
- 2 крупные картофелины;
- 1 банка консервированной кукурузы;
- 2-3 ст.л. муки;
- 50 мл холодной воды;
- соль;
- молотый чёрный перец;
- сметана для подачи.
Приготовление:
- Тщательно почистить и вымыть картофель.
- Нарезать картофель мелкими кубиками. Переложить в миску с холодной водой и промыть, чтобы вышел лишний крахмал. Воду слить.
- Добавить в картофель кукурузу, предварительно слив с неё жидкость.
- Всыпать муку, влить холодную воду и тщательно всё перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и пожарить на ней оладьи до румяности. Готовые оладьи приправить специями и подавать со сметаной.
4. Картофельные котлеты
Рецепт взят из «Книги о вкусной и здоровой пище» (1976 год выпуска).
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 2 яйца;
- 0,5 стакана муки или панировочные сухари;
- 4 ст.л. растительного масла.
Приготовление:
- Сварить картофель в мундире, воду слить, а картофель оставить на слабом огне примерно на 10 минут для сушки.
- Не давая картофелю остыть, очистить его и размять деревянным пестиком или картофелемялкой.
- В полученное пюре добавить 1 ст.л. масла, желтки яиц, тщательно перемешать, сформировать из него котлеты.
- Обвалять их в муке или панировочных сухарях, а затем обжарить на масле.
- Отдельно к котлетам подать сметану или другой соус.
5. Картофельная запеканка
Рецепт взят из «Книги о вкусной и здоровой пище» (1976 год выпуска).
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 2 куриных яйца;
- 3 головки лука;
- 1 стакан молока;
- 3 ст.л. сливочного масла;
- сметана;
- панировочные сухари.
Приготовление:
- Картофель очистить, отварить и растолочь.
- В горячий картофель добавить горячее молоко, сырые яйца, соль и растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.
- Половину массы выложить в форму (сковороду без ручки), смазанную маслом и посыпанную сухарями, разровнять.
- Положить на картофель слой поджаренного лука и накрыть остальной частью картофельной массы.
- Снова разровнять, смазать сметаной или сбрызнуть маслом.
- Поставить запеканку в горячую духовку и запекать 20-25 минут.
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