На фоне роста цен на продукты «Кур’ер» собрал пять рецептов из картофеля, которые помогут разнообразить ежедневное меню. Блюда готовятся с использованием обычных ингредиентов.

1. «Битая» картошка

Фото: instagram.com/tasty_ksu

Источник рецепта кулинарный блог instagram.com/tasty_ksu.

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Ингредиенты:

  • картофель среднего размера;
  • растительное масло без запаха;
  • соль;
  • специи для картофеля или ваши любимые;
  • головка чеснока;
  • веточка укропа.

Приготовление:

  1. Картофель хорошо вымыть и сварить в мундире до полной готовности.
  2. Обсушить бумажными полотенцами.
  3. Выложить на противень, застеленный пергаментом для выпечки.
  4. Небольшой тарелкой раздавить картофелины, но не до совсем плоского состояния.
  5. Разрезать головку чеснока пополам и положить рядом с картофелем. Она отдаст картофелю свой аромат.
  6. Картофель посолить, посыпать специями и смазать маслом с обеих сторон.
  7. Запечь в заранее разогретой до 200-220°C духовке в режиме до появления корочки.
  8. Это займёт от 15 до 25 минут (зависит от духовки).
  9. Готовое блюдо посыпать зелёным укропом.

2. Колканнон

Колканнон для бедняков и китайские драники. Топ-5 бюджетных блюд из картофеля, о которых вы, возможно, не знали
Фото: kitchen.727go.com

Колканнон — традиционное ирландское блюдо, которое готовится из картофельного пюре и кудрявой капусты или белокочанной. Изначально колканнон появился как дешёвая еда бедняков, доступная круглый год.

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля;
  • 250 г белокочанной капусты;
  • 150 мл молока;
  • 35 г зелёного лука;
  • 3 ст.л. сливочного масла;
  • соль, чёрный перец.

Приготовление:

  1. Почистить картофель и отварить до готовности.
  2. Капусту мелко нарезать и отварить до готовности.
  3. В молоко добавить порезанный зелёный лук, довести до кипения и варить 3 минуты.
  4. Размять картофель, добавив сливочное масло, до однородной массы.
  5. В картофель влить горячее молоко с луком, добавить соль, специи в пюре и тщательно перемешать.
  6. Добавить в полученную смесь готовую капусту.
  7. При подаче посыпать зеленью.

3. Китайские драники

Рецепт необычных оладий популярен в TikTok. Там их называют «китайскими драниками».

Ингредиенты:

  • 2 крупные картофелины;
  • 1 банка консервированной кукурузы;
  • 2-3 ст.л. муки;
  • 50 мл холодной воды;
  • соль;
  • молотый чёрный перец;
  • сметана для подачи.

Приготовление:

  1. Тщательно почистить и вымыть картофель.
  2. Нарезать картофель мелкими кубиками. Переложить в миску с холодной водой и промыть, чтобы вышел лишний крахмал. Воду слить.
  3. Добавить в картофель кукурузу, предварительно слив с неё жидкость.
  4. Всыпать муку, влить холодную воду и тщательно всё перемешать.
  5. Разогреть сковороду с растительным маслом и пожарить на ней оладьи до румяности. Готовые оладьи приправить специями и подавать со сметаной.

4. Картофельные котлеты

Колканнон для бедняков и китайские драники. Топ-5 бюджетных блюд из картофеля, о которых вы, возможно, не знали
Фото: Марина Софьянчук/ povar.ru

Рецепт взят из «Книги о вкусной и здоровой пище» (1976 год выпуска).

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;
  • 2 яйца;
  • 0,5 стакана муки или панировочные сухари;
  • 4 ст.л. растительного масла.

Приготовление:

  1. Сварить картофель в мундире, воду слить, а картофель оставить на слабом огне примерно на 10 минут для сушки.
  2. Не давая картофелю остыть, очистить его и размять деревянным пестиком или картофелемялкой.
  3. В полученное пюре добавить 1 ст.л. масла, желтки яиц, тщательно перемешать, сформировать из него котлеты.
  4. Обвалять их в муке или панировочных сухарях, а затем обжарить на масле.
  5. Отдельно к котлетам подать сметану или другой соус.

5. Картофельная запеканка

Колканнон для бедняков и китайские драники. Топ-5 бюджетных блюд из картофеля, о которых вы, возможно, не знали
Фото: chefmarket.ru

Рецепт взят из «Книги о вкусной и здоровой пище» (1976 год выпуска).

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;
  • 2 куриных яйца;
  • 3 головки лука;
  • 1 стакан молока;
  • 3 ст.л. сливочного масла;
  • сметана;
  • панировочные сухари.

Приготовление:

  1. Картофель очистить, отварить и растолочь.
  2. В горячий картофель добавить горячее молоко, сырые яйца, соль и растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.
  3. Половину массы выложить в форму (сковороду без ручки), смазанную маслом и посыпанную сухарями, разровнять.
  4. Положить на картофель слой поджаренного лука и накрыть остальной частью картофельной массы.
  5. Снова разровнять, смазать сметаной или сбрызнуть маслом.
  6. Поставить запеканку в горячую духовку и запекать 20-25 минут.

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