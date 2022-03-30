В понедельник, 28 марта, на Солнце произошёл корональный выброс массы, который может привести к визуально заметным последствиям на Земле. О том, что известно на этот момент, информирует Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Не исключено, что до наших широт могут докатиться отблески полярного сияния. Как стемнеет, наблюдайте и фиксируйте социальное явление вашими огромными фотоаппаратами.

Выброс вещества из звёздной короны зафиксирован 28 марта в 14:29 по белорусскому времени. Теперь следует ожидать геомагнитного шторма, который достигнет Земли, по подсчётам NOAA, затемно ближе к утру 31 марта.

Силу оценивают на два балла из пяти возможных — G2. Этот индекс характеризует воздействие магнитного поля на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию. G2 — умеренная буря (воздействие на технику несущественное), G5 — экстремально сильная. Но чем выше индекс, тем сильнее возмущение магнитного поля и тем больше вероятность атмосферного свечения вдали от полюсов. Шансы не очень велики, но есть. Наблюдать стоит две-три ночи начиная с четверга, пишет Onliner.