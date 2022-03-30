Многие случчане замечают, что цены на различные продукты растут. Порой заметно меняются за несколько дней. Алла Александровна, жительница Слуцка, поделилась своим наблюдением. Её удивило, что подорожали не импортные, а белорусские товары.

«Я в газете увидела ваш номер и хочу рассказать, что меня поразило, — сказала Алла Александровна. — Живу на ул. 14 Партизан, хожу за продуктами в ближайший супермаркет.

Купила там 16 марта брикеты супа горохового, лидского, наш белорусский товар, за 99 копеек. В следующий раз 23 марта прихожу в магазин и вижу, что этот же суп уже стоит 1,29 рубля. Я говорю продавцу: «Почему за несколько дней наш белорусский на 30 копеек подорожал?». Она мне: «Доллар подорожал». При чём тут доллар для нашего белорусского супа? Она мне: «Расходы на бензин, то да сё». Да не могли его за несколько дней новый завезти! Потом смотрю, опять же наш товар — минералка «Дарида» — 1,49 рубля, а была — 1,19. Что делается, непонятно!

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Представляете, наш суп за несколько дней подорожал на 30%, а минералка — на 25! Женщина, стоявшая рядом, вступила в наш разговор: «Так же пенсию добавили, что вы хотите?». Так пенсию прибавили на 7%, а брикет белорусского супа подорожал на 30%!

Мы с мужем живём вдвоём, у него нормальная пенсия. Но я всегда переживаю за других. Вот у меня подруга — одна, один кошелёк. Пенсия 400 рублей. И за квартиру заплати, за лекарства. По ней такие цены ударили больно… Сыр, говорит, и не мечтаю купить».

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