Уехавшим из Беларуси придётся оплачивать «коммуналку» в полном объёме

Государство совершенствует отношения с гражданами, не уплачивающими налоги в Беларуси. Для этого Совмин постановлением № 166 внёс ряд изменений в документы, принятые для реализации «тунеядского» декрета № 3 «О содействии занятости населения», пишет Office Life.

В настоящее время плата за некоторые виды коммунальных услуг не взимается, если гражданин выехал с постоянного места жительства на срок свыше 10 суток подряд на лечение и по некоторым иным причинам, предварительно проинформировав об этом службы ЖКХ. Теперь эта норма не распространяется на «тунеядцев», выехавших за рубеж с 1 марта 2022 года более чем на 30 дней подряд, за исключением случая выезда на лечение.

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ФСЗН будет ежемесячно до 2-го числа направлять в Минтруда и соцзащиты список идентификационных номеров граждан, уволенных и не принятых на работу. В свою очередь, министерство будет передавать этот список в Госпогранкомитет и МНС. Пограничникам поручается ежемесячно направлять в Минтруда и соцзащиты список граждан, выехавших за рубеж более чем на 30 дней подряд, а МНС — сведения о плательщиках единого налога с ИП и иных физлиц, ремесленниках и гражданах, получающих доходы от сдачи квартир и иной недвижимости. Собранные данные Минтруда и соцзащиты будут передавать в комиссии по координации работы по содействию занятости.

Таким образом, эмигрантам и релоцировавшимся гражданам, которые не платят налоги в Беларуси, придётся в полном объёме оплачивать коммунальные услуги по брошенным ими на родине квартирам.