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Мінулае і сучаснае вёскі Жылін Брод

Апошні раз «Кур’ер» наведваўся ў слуцкую вёску Жылін Брод дзесяць гадоў таму. І вось сонечнай сакавіцкай раніцай мы зноў завіталі ў гэтыя краі. Надвор’е спрыяла прагулкам, і жыхароў Жылін Брода можна было сустрэць на вуліцы і пагаварыць аб іх жыцці.

«У них не было светской еврейской жизни, но они её возродили»

«Кур’ер» уже писал, что 12 марта ушла из жизни Раиса Тычина, первый председатель Слуцкой еврейской общины «Помни!». Предлагаем читателям материал о жизни Раисы Алексеевны, который мы подготови­ли на основе её собственного дневника и воспоминаний дочери Галины Ванкевич.

Более чем на 100 рублей. Сравнили цены на детские товары в 2020 году и в марте 2022-го

За несколько последних недель в Беларуси выросли цены на многие товары. Заметно подорожали вещи из «детской корзины». Корреспондент «Кур’ера» посчитала, на что хватало детского пособия в 2020 году и на что хватает сейчас. За основу мы взяли расчёты случчанки Янины Баранниковой, которая два года назад рассказывала о расходах на своего годовалого ребёнка, и сравнили цены с теперешними.

Что нужно знать, прежде чем бурить скважину для воды

Многие случчане живут в частных домах и решают проблему водоснабжения самостоятельно. Специалисты, работа­ющие в сфере бурения, рассказали, нужно ли получать разрешение на скважину, как правильно выбрать место, какие трубы прослужат дольше.

«Считаю, что кризис – это возможность для роста»

Карина Кудина – создательница бренда нижнего белья Lovelace, которым пользуются и случчанки. На своих интернет-площадках она не только продвигает свои товары, но и делится советами, рассказывает про бизнес изнутри. В интервью «Кур’еру» Карина рассказала, как они работа­ют сейчас, что будут делать, если заблокируют Instagram, и во что, по её мнению, лучше всего вкладывать деньги сейчас.

Вясна на слуцкіх вуліцах

Вясна ўступае ў свае правы, а гэта заўсёды прыгожа і натхнёна. Прапануем вам паглядзець новую падборку рэтраздымкаў з рэдакцыйнага фотаархіва. Так выглядалі слуцкія вуліцы і случчане вясной у 1960-1980-я гады.

«Перестал есть мясо, потому что пью молоко»

Леонид Севрук живёт в Брановичах. Он единственный в округе держит корову. Это айрширская порода, которая родом из Шотландии и даёт жирное молоко. Леонид рассказал «Кур’еру», почему для него это больше хобби, чем какой-то доход.