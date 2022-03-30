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Мінулае і сучаснае вёскі Жылін Брод

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур’ер» от 31 марта. Обзор, Слуцк
Фота: Святлана Праўдзінская

Апошні раз «Кур’ер» наведваўся ў слуцкую вёску Жылін Брод дзесяць гадоў таму. І вось сонечнай сакавіцкай раніцай мы зноў завіталі ў гэтыя краі. Надвор’е спрыяла прагулкам, і жыхароў Жылін Брода можна было сустрэць на вуліцы і пагаварыць аб іх жыцці.

«У них не было светской еврейской жизни, но они её возродили»

Ушла из жизни Раиса Тычина, первый председатель Слуцкой еврейской общины. Прощание состоится в понедельник
Раиса Тычина (в центре), её дочь Галина Ванкевич (слева) и внучка Екатерина (справа). Фото: Леонид Смиловицкий для журнала-газеты «Мастерская»

«Кур’ер» уже писал, что 12 марта ушла из жизни Раиса Тычина, первый председатель Слуцкой еврейской общины «Помни!». Предлагаем читателям материал о жизни Раисы Алексеевны, который мы подготови­ли на основе её собственного дневника и воспоминаний дочери Галины Ванкевич.

Более чем на 100 рублей. Сравнили цены на детские товары в 2020 году и в марте 2022-го

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур’ер» от 31 марта. Обзор, Слуцк
Фото предоставила Янина Баранникова

За несколько последних недель в Беларуси выросли цены на многие товары. Заметно подорожали вещи из «детской корзины». Корреспондент «Кур’ера» посчитала, на что хватало детского пособия в 2020 году и на что хватает сейчас. За основу мы взяли расчёты случчанки Янины Баранниковой, которая два года назад рассказывала о расходах на своего годовалого ребёнка, и сравнили цены с  теперешними.

Что нужно знать, прежде чем бурить скважину для воды

Многие случчане живут в частных домах и решают проблему водоснабжения самостоятельно. Специалисты, работа­ющие в сфере бурения, рассказали, нужно ли получать разрешение на скважину, как правильно выбрать место, какие трубы прослужат дольше.

«Считаю, что кризис – это возможность для роста»

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур’ер» от 31 марта. Обзор, Слуцк
Фото предоставила Карина Кудина

Карина Кудина – создательница бренда нижнего белья Lovelace, которым пользуются и случчанки. На своих интернет-площадках она не только продвигает свои товары, но и делится советами, рассказывает про бизнес изнутри. В интервью «Кур’еру» Карина рассказала, как они работа­ют сейчас, что будут делать, если заблокируют Instagram, и во что, по её мнению, лучше всего вкладывать деньги сейчас.

Вясна на слуцкіх вуліцах

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур’ер» от 31 марта. Обзор, Слуцк
Фота з архіва «Кур’ера»

Вясна ўступае ў свае правы, а гэта заўсёды прыгожа і натхнёна. Прапануем вам паглядзець новую падборку рэтраздымкаў з рэдакцыйнага фотаархіва. Так выглядалі слуцкія вуліцы і случчане вясной у 1960-1980-я гады.

«Перестал есть мясо, потому что пью молоко»

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур’ер» от 31 марта. Обзор, Слуцк
Фото: Глеб Рулёв

Леонид Севрук живёт в Брановичах. Он единственный в округе держит корову. Это айрширская порода, которая родом из Шотландии и даёт жирное молоко. Леонид рассказал «Кур’еру», почему для него это больше хобби, чем какой-то доход.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур’ер» от 31 марта. Обзор, Слуцк