30 марта - День прогулки по парку. «Кур'ер» посмотрел, кто и как проводит время в Слуцком парке (фото)

30 марта существует не официальный, но душевный праздник – День прогулки по парку. Прогулялся по городскому парку Слуцка накануне этого дня и посмотрел, как горожане проводят там время и какие места есть для досуга.

Вход в парк выглядит торжественно благодаря ярким флагам.

Территория парка чистая, сразу встречаю и работников, которые наводят порядок.

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Центральная аллея выглядит умиротворённо, а над куполом, скрывающим ещё дремлющий фонтан, как будто «парят» две фигуры.

У детишек начались каникулы, и воспитатели привели их в парк для общения с природой.

Сцена для выступлений артистов сейчас пустует, но в праздничные дни здесь оживлённо. Наверное, с приходом тепла начнутся и вечера танцев.

Парк довольно популярен у молодых родителей из близлежащих домов, которые гуляют здесь с детьми.

В парке есть детская площадка, но она, к сожалению, закрыта. Как пояснили в администрации парка, площадка используется только в летнее время. Правда, приходилось видеть, что она действовала в разные сезоны.

К сожалению, скалодром с разнообразными тренажёрами демонтирован. Как объяснили работники парка, его брали в аренду, но он приносил лишь убыток. Теперь здесь пусто.

Единственный аттракцион, который работает, — это прокат веломобилей и машинок. Их разнообразие позволяет прокатиться как малышне, так и взрослым.

Если кого-то заинтересует такой вид досуга, то цены получасового катания — от 5 до 6 рублей.

Частенько местом для прогулок дорожки парка выбирают велосипедисты.

На скамейках, которых достаточно много расставлено вдоль дорожек, любят за разговорами посидеть пенсионеры, а молодёжь — «посидеть» в телефоне.

В настоящее время наш парк ждёт весенних красок, шелеста листвы, птичьих песен и, конечно, открытия фонтана.

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