«Я не зануда, но терпеть не могу, когда нас, покупателей, считают дураками». О чём читатели рассказали «Кур'еру»

На прошедшей неделе случчане обсуждали рост цен на товары и «чехарду» с ценниками в слуцких супермаркетах. Удивлялись, как за несколько минут цена на кепку на Слуцком рынке выросла на треть. Обсуждали тусовку молодёжи возле «Маяка». Говорили добрые слова в адрес Светланы Михайловны – героини нашей публикации, которая работает в закусочной возле вокзала. Вот ещё некоторые из сообщений.

«Чехарда» с ценами

На странице в соцсетях «Кур’ера» о своём опыте покупок рассказала tanucha8: «Цена на крабовые палочки стояла 1,99 рубля, а по чеку — 2,99. Шампанское по ценнику — 5,99 рубля, а на кассе пробили 6,99. На что кассир ответила: «Я не знаю цен на зале, у меня пробивает так. Так вы будете брать по такой цене или нет?» Пришлось взять. Будьте внимательны!».

Там же написала и другой пользователь martyniktatna: «Я не зануда, но терпеть не могу, когда нас, покупателей, считают дураками. Постоянно, как только на ценнике скидка, да практически во всех сетевых, так и знай, что на кассе или возврат товара, или разница в цене. К сожалению, очень часто».

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Про выгул собак на придомовой территории

Жительницу дома № 47 по ул. Чехова в Слуцке возмущает, что хозяева собак выгуливают питомцев прямо возле подъездов. Она прислала фотофакт. «Отправила вам сообщение с надеждой, что найдут и оштрафуют за выгул собаки на придомовой территории, — написала женщина. — Я посадила на углу дома цветы: пионы, флоксы, хосту, ирисы, примулу и др. Цветы уже начали всходить после зимы, а собачники водят на клумбу своих питомцев. Возмутительно! Устала бороться». (Фото полностью есть в редакции)

Трудно выехать на улицу

Анатолий Борисович из Минска рассказал о трудностях выезда с придомовой территории на улицу. «Прочитал у вас, смотрю, что вы о проблемах рассказываете. Думаю, может, обратят внимание. Есть у нас большой двор, много домов, там одна улица соединяется с другой, должен быть равнозначный перекрёсток. Но с одной стороны сделали сквер (на ул. Восточной) и проезд там закрыли. Остался выезд на Якуба Коласа и на ул. Некрасова. Чтобы выехать со двора, налево повернуть невозможно, потому что знак разрешает только направо. А на данной улице находится поликлиника, с которой ездят машины. Автомобилям тут двигаться очень неудобно. Транспорт, чтобы повернуть налево, должен ехать дворами. Самое простое решение – установить светофор», — сказал мужчина.

Обрезки валяются полгода

Жительница частного дома по улице Некрасова обращает внимание общественности на захламлённость на улице. «Я живу в доме барачного типа №48, который находится на улице Некрасова, — рассказала женщина. — Моей соседке уже полгода назад привезли обрезки с мебельной фабрики, которые предназначены для топки печки. Так вот с тех пор, как привезли, так и валяются. Соседка никак не может их сносить в сарай. А возле входа в калитку — самая настоящая свалка: картонные коробки, куски этих обрезков. Я много раз просила её убрать их с улицы в сарай, никакой реакции. Неужели никто не может призвать их к порядку?»

Что делать с гнёздами?

Случчанку волнует, что птицы семейства врановых взяли в осаду территорию детского сада. «Вот территория возле детского сада №19 — не успели убрать гнёзда. И говорят, что убирать не будут, потому что опоздали с заявкой. Как там будут играть дети под постоянный «выброс сверху» и карканье? Плюс вокруг детского сада гнёзда с деревьев поснимали, так вороны перебрались на территорию сада и вьют новые гнёзда. Количество увеличивается».

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