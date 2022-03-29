Что изменится для белорусов в апреле

В апреле белорусов ждут небольшие изменения в банковской сфере, очередной пересчёт «граждан, не занятых в экономике», ежегодные временные ограничения для рыбаков и другое.

Гарантии по возмещению вкладов

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С 1 апреля вступят в силу изменения в закон по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов). В нём речь идёт о сохранности депозитов физлиц: впервые гарантируют возврат вкладов для ИП и разрешают вкладывать резервные деньги в ценные бумаги Банка развития.

При этом для ИП установлена максимальная сумма возмещения в размере 100 000 белорусских рублей в одном банке. Так что деньги ИП лучше хранить в разных банках.

Сроки возврата денег физлицам сокращаются с месяца до недели с даты подачи заявления о выплате возмещения. Но если банку понадобится дополнительно изучить какую-то информацию, сохраняется срок до одного месяца. При этом период обращения за вкладом увеличивается с 2 до 5 лет.

Всё это в целом улучшает положение вкладчиков, но есть и кое-что ещё. Теперь для избежания возможной девальвации Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов сможет инвестировать временно свободные деньги не только в ценные бумаги Национального банка и Министерства финансов, но и в ценные бумаги Банка развития Республики Беларусь.

Снова обещают отмену роуминга с Россией

К очередному Дню единения народов власти снова вспомнили про отмену роуминга. Правительство России сообщает, что Россия и Беларусь отменят плату за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года. Правда, такие обещания звучат уже около 10 лет: в последний раз отменить роуминг между странами обещали в январе 2022 года, а до этого — в апреле 2021 года.

Посчитают «тунеядцев»

В Беларуси каждый квартал пересчитывают «тунеядцев» — людей, которые без уважительных причин не заняты в экономике. «Тунеядцы» из базы, у которых в собственности жильё, будут платить полные тарифы на горячую воду и отопление, а с 1 мая — ещё и на газ. «Нетунеядцы» пока оплачивают субсидированные тарифы — чуть менее 90% стоимости «коммуналки».

Чтобы не попасть в список, нужно отправить в органы занятости документы, подтверждающие занятость, до 21 апреля.

Курить станет не только дороже, но и сложнее

Максимальные отпускные цены на сигареты пересматривают каждый месяц, и 1 апреля 2022 года не станет исключением: некоторые импортные и белорусские марки сигарет подорожают.

Для тех, кто курит не табак, тоже есть нововведения. В Беларуси с 1 апреля введут обязательную сертификацию «нетабачной никотиносодержащей продукции», в том числе электронных сигарет. Продавать её можно будет только при наличии сертификата Национальной системы подтверждения соответствия. Исключение — электронные сигареты made in Belarus, а также сигареты, ввезённые в страну до 1 апреля. Также закон ограничит содержание никотина в жидкостях.

Ограничения для рыбаков

Ежегодный нерестовый запрет на ловлю всех видов рыб в Беларуси продлится в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей с 20 марта по 18 мая, Минской, Могилёвской и Гродненской областей — с 1 апреля по 30 мая, Витебской области — с 10 апреля по 8 июня 2022 года.

В период данного запрета разрешается любительское рыболовство только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащённым искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду).

Временные ограничения для грузовиков на дорогах

Министерство транспорта и коммуникаций вводит временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин на республиканских автодорогах общего пользования. Документом определён перечень республиканских автомобильных дорог, на которых нагрузки на оси транспортных средств ограничиваются с 25 марта по 20 апреля. На дорогах (и их участках), которые вошли в этот перечень, допускается максимальная нагрузка на одиночную ось 9 т.

Постановлением также утверждён перечень транспортных средств, на которые не распространяется действие временных ограничений, установленных на летний период.

В частности, в этом перечне транспортные средства, которые перевозят пассажиров, живых животных, цветы, грузы гуманитарной помощи, лекарственные средства и иные грузы, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов. В этот список вошли колёсные тракторы, используемые в сельском хозяйстве.