Какие миграционные проблемы возникли у стран Европы после 24 февраля. Польша и Германия просят у Еврокомиссии помощи с украинскими беженцами

Число украинских беженцев, прибывших в ЕС, приближается к 4 млн, и отдельные страны сообщества начинают просить финансовой и логистической помощи у Брюсселя. Об их проблемах с принятием украинцев рассказали РБК.

Варшава и Берлин попросили содействия Еврокомиссии

С момента начала российской военной спецоперации на Украине её покинули, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 27 марта, более 3,866 млн человек. Большая часть направилась в страны Евросоюза. В связи с этим министры внутренних дел Германии и Польши Нэнси Фезер и Мариуш Каминский совместно обратились в Еврокомиссию с призывом пересмотреть распределение беженцев по странам и выделить Берлину и Варшаве дополнительную финансовую помощь. Их письмо было направлено 25 марта, его содержание стало известно 27 марта.

В письме вице-президенту Европейской комиссии Маргаритису Схинасу и еврокомиссару по внутренним делам Илве Йоханссон министры призвали к принятию «быстрых решений» по урегулированию ситуации. «Очевидно, что наших ресурсов и мощностей будет недостаточно, чтобы справиться с растущим наплывом людей», — говорится в письме, текст которого есть в распоряжении немецкого информационного агентства DPA. Фезер и Каминский предлагают ЕК ввести единовременную выплату в размере €1 тыс. из фондов ЕС на каждого допущенного в страну человека, а также требуют дополнительной координации в сфере распределения беженцев. Под координацией министры понимают помощь в переправке людей в те страны. которые готовы их принять, а также информирование самих украинцев о существующих возможностях. (Ранее Фезер высказывалась за введение квот по приему беженцев.) «Можно с уверенностью сказать, что наши страны сейчас прилагают основную часть усилий для приёма и защиты людей с Украины», — констатируют главы МВД Германии и Польши, отмечая, что финансовые потребности двух стран «уже составляют несколько миллиардов евро и дополнительная поддержка требуется немедленно».

Реклама

Польша, по данным УВКБ ООН, является абсолютным рекордсменом по числу принятых беженцев с Украины. На территории страны по состоянию на 27 марта находятся более 2,293 млн выходцев с Украины. Германия — на пятом месте среди стран ЕС по числу принятых беженцев: по данным МВД ФРГ, на её территории зарегистрировано порядка 267 тыс. вынужденных мигрантов.

На втором месте в ЕС по числу принятых беженцев находится Румыния (595 тыс.), затем следуют Венгрия (354 тыс.) и Словакия (275 тыс.).

Несколькими днями ранее с запросом о помощи в приёме людей к Еврокомиссии обратился Кипр. По состоянию на 21 марта в страну прибыли около 6 тыс. беженцев с Украины. Министр внутренних дел республики Никос Нурис заявлял, что ежедневно в страну прибывают около 100–180 украинцев. Несмотря на то что с начала военных действий на Украине на средиземноморский остров прибыло не так много людей, именно Кипр лидирует в ЕС по числу поданных заявлений о предоставлении убежища в пересчете на душу населения. По данным АР, около 5% населения Кипра уже составляют беженцы, в частности выходцы с Ближнего Востока и из других стран. Большая часть из них прилетала в Турцию, чтобы потом добраться до Кипра. «Республика больше не может нести расходы на жилье», — подчеркнул Нурис 24 марта.

Польшу подозревают в попытке извлечь выгоду

Вместе с тем Польшу начали подозревать в попытке решить собственные проблемы в отношениях с Евросоюзом, допуская, что Варшава за счёт приёма беженцев и сильной антироссийской позиции пытается «набрать очки». Газета The Guardian приводит слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что у страны «ещё никогда не было такого превосходного бренда во всём мире» и что Польша «находится в правильном положении в международной политике». По данным издания, правящая партия «Право и справедливость» намерена добиться того, чтобы ЕС разблокировал €36 млрд помощи Польше, замороженных из-за отрицания страной верховенства права Евросоюза и проведённой Варшавой спорной судебной реформы. Как утверждает британское издание, помимо разморозки уже выделенных средств в Варшаве могут потребовать дополнительного финансирования, ссылаясь на соглашение 2015 года между ЕС и Турцией, когда в обмен на размещение беженцев на своей территории Анкара получила от Брюсселя финансовую поддержку.

При этом внутри Польши нарастает социальное напряжение из-за слишком большого количества беженцев, создавшего критическую нагрузку как на волонтёров, так и на социальные структуры, пишет Politico. По данным издания, в страну ежедневно прибывает около 100 тыс. человек с Украины, и эта цифра вряд ли уменьшится, пока будет идти военная спецоперация. Волонтёры начинают жаловаться на то, что им не хватает еды, медикаментов, мест для прибывающих, в то время как региональные власти заявляют о том, что ситуация находится под контролём. Некоторые из волонтёров уже направили открытые письма руководству страны. Полька, которая сначала организовала сбор помощи для украинцев, а потом превратила склад своей фирмы в место размещения прибывающих людей, выложила в соцсетях открытое письмо польскому президенту Анджею Дуде, в котором заявила о необходимости объединить усилия людей и государства.

Беженцы могут остаться надолго

Старший политический аналитик Европейского института миграционной политики Ясмин Слутьес считает, что украинские беженцы могут остаться в странах Евросоюза не на месяцы, а на годы и членам союза необходимо быть к этому готовыми. Свою позицию эксперт поясняет тем, что задействованная в ЕС директива о временной защите прибывающих украинских беженцев может быть продлена до трёх лет, что позволит людям по истечении срока попытаться получить вид на жительство, особенно в странах с сильной украинской диаспорой. Кроме того, украинцы в отличие от сирийских беженцев, прибывавших в Европу в 2015–2016 годах, сразу же получают разрешение на работу, что даёт им возможность выйти на рынок труда. Слутьес отмечает, что для таких стран, как Польша и Германия, подобное стечение обстоятельств может пойти во благо, поскольку страны зависят от трудовых мигрантов с Украины и даже конкурируют друг с другом из-за нехватки рабочих рук.