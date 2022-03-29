«Замерзающая собака изредка поднимала голову и скулила, но никто не останавливался». Как семья Томиловых спасла Дружка

Шёл холодный, дышащий лютой стужей февраль. На обочине автотрассы в агрогородке Старые Дороги лежала замерзающая собака. Мимо шли люди, ехали машины. Собака изредка поднимала голову и скулила, но никто не останавливался возле неё.



Так прошло двое суток, пока об умирающем животном не узнали Александр Томилов с женой Ириной и дочкой Михалиной.

«Я отдирала их ото льда и сама рыдала»

Схватив санки, женщина бегом ринулась на помощь. «Лапы и хвост собаки примёрзли к земле, — вспоминает она. — Я отдирала их ото льда и сама рыдала. Было жалко — это слабо сказано. Псу было очень больно, но он мужественно терпел… А может, последние силы покинули его».

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Дружок — так его назвали спасители — несколько часов лежал без движения, укутанный в поролон. Когда согрел­ся, у него проснулся аппетит. Михалина напоила пса водой, он съел две миски супа. У семьи появилась маленькая надежда, что питомец выживет. На следующий день он смог двигать перед­­ними лапами и слегка махал хвостом, но зад­ние лапы не двига­лись. Без помощи ветери­нарного врача было не обойтись.

Сказали — усыплять

«Доктор, осмотрев собаку, сказал, что надо усыплять, весь бок атрофирован, мышцы не работают, появились пролежни и голову пёс держит набок. Обнадёживало то, что не было внутренних повреждений и поз­во­ночник цел, — рассказывает Ирина. — Я попросила отсрочку в два дня. Мы вновь и вновь делали псу массаж. Из его глаз лились слёзы, хоть разминали осторожно. Он как будто понимал, что спасаем. Маленькие подвижки появились, но два дня мало. Врач снова предложил усыпить. Мы не уступали и хотели воспользоваться маленьким шансом».

Как поднимали на ноги

Начались напряжённые дни, полные лечебных процедур. Хозяева делали Дружку уколы, массировали тело собаки с головы до лап.

Через пару дней он сам перевернулся на спину и замахал передними лапами. Стал встречать с работы своих спасителей, громко стуча хвостом по полу. Через неделю попытался встать, но лапы не слушались. Ирина и Александр взяли отрез ткани, продели под живот и потихоньку, как лебёдкой, его поднимали. Победа! Впервые Дружок почув­ствовал почву под лапами.

Такую «процедуру» делали ежедневно, чтобы укрепить мышцы. Вскоре вынесли его на улицу подышать воздухом, чему он был несказанно рад, как и собаке Томиловых — Джеку.

Дружок нашёл дом

«Дружок с каждым днём становился здоровее, начал даже хитрить. Когда забудет, что болеет, двигает всем телом, а потом резко ляжет и поскуливает. Значит, жалей его. А может, боялся, что опять отправят на улицу. Мы даже и не думали о таком. Ещё в первый день нашёлся дедушка, у которого умерла собака, он готов был взять».

Все те дни мы держали с Ириной связь. Она рассказывала об успехах Дружка, какой он ласковый, благодарный. И вот пришло радостное сообщение: «Дружка уже догоняли на соседней улице. Утром идём на работу — он скулит, а возвращаемся — не отходит от нас. Крепко подружился с Джеком. Мы считаем, что наш пёсик влияет на выздоровление «приёмыша». Мы очень полюбили второго питомца, теперь они наши оба».

Друзья на всю жизнь

Дружок и Джек сейчас каждый день вместе. Идёт кто чужой — лают, увидят своих — радостно машут хвостами. Джек тоже дворняжка. Ирина с Александром взяли его из приюта. Им не нужны дорогие, породистые: таким хозяева всегда найдутся, считают они. А помочь простым четвероногим вызовутся не все. Как здорово, что в жизни Дружка появилась добрая и заботливая семья. За своё чудесное спасение он отблагодарит их верностью и преданностью.