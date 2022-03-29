Россия-Украина: итоги переговоров в Стамбуле. Коротко

Во вторник, 29 марта Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле. Встреча впервые с 7 марта проходила в личном формате, а не по видеосвязи. Предыдущие встречи проводились в Беларуси — против их продолжения там выступал Киев из-за поддержки, которую официальный Минск оказывает России. Накануне встречи власти Украины сообщали, что «программа минимум» для них — решение гуманитарных проблем, «программа максимум» — устойчивые договоренности о прекращении огня. Москва конкретные цели не называла.

Украина на переговорах предложила России зафиксировать позиции по Крыму в мирном договоре. Киев предложил в течение 15 лет проводить двусторонние консультации по статусу полуострова и на этот срок отказаться от использования вооруженных сил для решения конфликта. Конфликт в Донбассе, по версии Киева, мог бы отдельно решаться в ходе дальнейших переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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Украина готова отказаться от идеи вступления в НАТО и другие альянсы в обмен на безопасность, которая будет обеспечиваться странами-гарантами. В качестве кандидатов называются США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль. Гаранты обязуются в случае нападения на Украину оказать ей помощь, в том числе вооруженными силами.

Все решения в рамках мирного договора, как предлагает Украина, должны будут пройти следующую процедуру: сначала поддержка на референдуме, потом ратификация в Верховной раде, затем — ратификация парламентами стран-гарантов. Представители Украины при этом подчеркнули, что Киев признает только те границы страны, в которых она была по состоянию на 1991 год.

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры «конструктивными». Он подтвердил, что Россия получила от Украины «понятно сформулированную их позицию для включения в договор» и заявил, что в самое ближайшее время эта позиция будет донесена до Владимира Путина. Мединский также заявил, что одновременно с подписанием мирного договора может пройти встреча Путина и Зеленского.

По итогам встречи Россия объявила о «кардинальном сокращении» военной активности на киевском и черниговском направлениях. По словам замминистра обороны Александра Фомина, такое решение было принято «в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров».

Владимир Мединский при этом заявил, что военная деэскалация на двух упомянутых направлениях — «это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях».

Накануне переговоров издание Financial Times писало о значительном смягчении российской позиции. По данным издания, Москва была готова отказаться от части своих первоначальных требований, в частности, от «денацификации» Украины. FT также писала о том, что Россия готова не препятствовать вхождению Украины в ЕС и согласна на предоставление международных гарантий безопасности в случае невступления в НАТО.