Белстат опубликовал сводку о населении Слуцкого района на 1 января 2022 года. По данным ведомства, случчан было 87 056 человек, из них в городе — 60 794, в деревнях — 26 262.

Если сравнить свежие цифры с данными на 1 января 2021-го, то из Слуцкого района за год убыло 1142 человека. В самом Слуцке стало меньше на 602 человека, а в районе — на 540 человек.

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Напомним, что в начале осени 2006 года, когда Слуцк отмечал 890-летие города, Случчина перешла в иное количественное измерение. Общая численность населения Слуцка и района стала менее 100 тысяч. Сокращение началось после развала Советского Союза и ухудшения социально-экономической ситуации в стране. В иные годы смертность почти в два раза превышала рождаемость. В наши дни динамика прироста населения остаётся отрицательной.

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Справка Белстата