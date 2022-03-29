Рассрочка – это один из видов продажи товаров, при котором оплата происходит по частям. Обычно ею пользуются магазины, торгующие в розницу электроникой и бытовой техникой (телевизорами, стиральными машинами, холодильниками и прочим). По факту это тот же самый кредит, просто более выгодный и для покупателей (так как не предполагается выплата процентов), и для производителей (поскольку на него охотно соглашаются клиенты): первоначальный взнос минимальный – примерно 10-15% от всей стоимости.

Наиболее распространённый способ продажи товара в рассрочку – это сделать на него скидку, равную процентам, которые покупатель выплачивал бы банку в случае взятия кредита. Рассрочка для крупной техники обычно составляет год, хотя, безусловно, можно рассчитаться и раньше. Особенно, если покупка действительно оправдывает себя и не вызывает нареканий.

Покупка стиральной машины

Купить стиральную машину в рассрочку – это удобно и быстро. Ведь хорошие машины, как правило, могут оказаться не по карману (имеется в виду полная сумма, внесённая сразу). Они отличаются от обычных экономичностью работы, выбором различных режимов стирки (в зависимости от тканей, цветов и прочего), широким ассортиментом размеров. Более подробно качественные стиральные машины можно узнать на сайте https://www.creditasia.uz/stiralnye-mashiny/.

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Приобретение телевизора

Покупка телевизора в рассрочку – это тоже неплохой вариант. Для начала выбирается тип дисплея, проверяется четкость изображения, возможность контроля яркости, насыщенности, контрастности и прочих параметров. Ведь телевизор можно использовать не только в качестве просмотра фильмов и сериалов, но и для полноценных компьютерных игр. Особой популярностью пользуются плазменные телевизоры: их в рассрочку покупают чаще всего. Есть ещё один вариант телевизоров – с изогнутым экраном. Подробнее о моделях телевизоров можно почитать на сайте https://www.creditasia.uz/vse-televizory/.

Продажа крупной бытовой техники в рассрочку, как правило, проводится при участии и поддержке компаний-поставщиков, а также банков. Покупатель может не переживать: всё официально и прозрачно.

Чем же рассрочка лучше кредита? Прежде всего, тем, что всё оформляется непосредственно на месте. Не нужно специально идти в банк, договариваться, собирать кучу документов и платить проценты. При составлении договора в нём указываются нужные сведения: цена товара, сроки и размеры платежей. Человек четко видит и знает свои обязательства.

Таким образом, если есть нужда в покупке телевизора, стиральной машины, холодильника, электрической плиты и прочих необходимых в хозяйстве вещей, есть смысл рассмотреть вариант с покупкой товара в рассрочку. Не стоит сразу же оформлять кредит под невыгодные проценты – лучше узнать, в каких магазинах проводятся подобные акции, почитать отзывы других покупателей и определиться с выбором.

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