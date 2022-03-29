В микрорайоне «Чехова» в Слуцке выделили участок под строительство магазина или кафе. Фото

В Слуцке выделили участок для строительства и обслуживания объекта торговли и общепита в микрорайоне «Чехова». По данным публичной кадастровой карты, земля под новый объект находится на углу улиц Зелёная и Магистральная, напротив костёла.



Возможно, этот земельный участок в районе новой застройки могут выставить на аукцион, как это обычно происходит.

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По старому проекту рядом планировался магазин на 160 м2.

Напомним, «Кур’ер» делал обзор, как застраивается новая часть микрорайона «Чехова», которая ограничена улицами Зелёная, Магистральная и Борисовца. Почти все дома уже построены. Осталась только очередь за инфраструктурой.