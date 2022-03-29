За год население Беларуси сократилось на 94 тысячи человек

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Белстат опубликовал сводку о населении Беларуси на начало года. По данным ведомства, 1 января нас было 9 255 524 человека. Если найти на сайте ведомства старые таблицы, можно узнать, как менялось население в предыдущие годы. Убыль впечатляет, пишет Onliner.

Итак, в 2022 год мы вошли в количестве 9,256 млн. Можно видеть, как распределено население по стране.

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За год население Беларуси сократилось на 94 тысячи человек, Слуцк

Более наглядной и информативной эта таблица выглядит, если сравнить её с выкладками Белстата за 2019—2021 годы.

За год население Беларуси сократилось на 94 тысячи человек, Слуцк

Итак, исходя из официальных данных, за последний год число жителей Беларуси уменьшилось на 94 121 человека.

Но этой тенденции не один год. В 2019-й мы входили в количестве 9 429 257 человек. Если отталкиваться от этого числа, то за последние три года потери (разной природы) составили 173 733 человека.

 