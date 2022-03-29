За год население Беларуси сократилось на 94 тысячи человек

Белстат опубликовал сводку о населении Беларуси на начало года. По данным ведомства, 1 января нас было 9 255 524 человека. Если найти на сайте ведомства старые таблицы, можно узнать, как менялось население в предыдущие годы. Убыль впечатляет, пишет Onliner.

Итак, в 2022 год мы вошли в количестве 9,256 млн. Можно видеть, как распределено население по стране.

Реклама

Более наглядной и информативной эта таблица выглядит, если сравнить её с выкладками Белстата за 2019—2021 годы.

Итак, исходя из официальных данных, за последний год число жителей Беларуси уменьшилось на 94 121 человека.

Но этой тенденции не один год. В 2019-й мы входили в количестве 9 429 257 человек. Если отталкиваться от этого числа, то за последние три года потери (разной природы) составили 173 733 человека.