Случчане Марта и Виктор рассказали, как на Слуцком рынке кепка в течение пяти минут подорожала на 30%. После публикации читательница «Кур’ера» высказала своё мнение о том, как там общаются некоторые продавцы с покупателями.

«Сервис у нас такой»

«Не о кепке речь. Речь действительно об отношении к покупателю, — написала marfa_valetko. — Лично сама сталкивалась с таким отношением, когда казалось, что ты пришёл домой к этому продавцу и бесплатно этот товар у него берёшь. Какая-то необоснованная заносчивость, хамоватость, отсутствие такта и т.п.

И уходишь от таких продавцов не то что без покупки, а такое ощущение, что ушат чего-то там на тебя вылили. Это называется «сервис у нас такой». Не продавец для клиента, а наоборот. Нет клиентоориентированности, чувства такта, навыков продаж, знаний психологии человека и той же психологии продажи. Есть только бесцеремонное чувство собственного достоинства у таких продавцов.

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Не скажу, что у нас все такие. Есть и те, от кого без покупки не уйдёшь, хотя вроде зашёл только посмотреть. Но почему-то негативные ситуации оставляют в памяти наибольший отпечаток.

«Делают глупый вид»

Ещё хотелось бы затронуть тему обвешивания на нашем рынке. Когда товаром, или ценником, или ещё чем-нибудь дисплей весов закрывают. Таким образом граммов 150-200 накручивают сверху. Вот уже который год, закупаясь сезонными овощами и фруктами, яростно борюсь за эти свои 200 граммов, «честно стыренных продавцом». Некоторые торговцы делают глупый вид, что это случайно вышло, некоторые — молча обнуляют весы и взвешивают по-новому. А особые экземпляры ещё и наорут на тебя благим матом и отправят куда подальше только за то, что ты отстаивал своё право покупателя. Мне уже даже иногда становится смешно: неужели они думают, что заставленные картонкой весы — это чистая случайность? Расстановки товара на прилавке? Как по мне, так это уже индикатор: «Подходи! Покупай! Обмануть себя ты дай!»

Всём мира и добра! И пусть на каждого покупателя найдётся свой продавец».

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