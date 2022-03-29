«Что же такое болезнь и откуда она приходит». В Слуцке открыта регистрация на семинар «Современная психосоматика»

9-10 апреля в Слуцке пройдёт интенсивная обучающая программа по психосоматике, которая состоит из теории, практики и проработке личных запросов по здоровью и эмоциональному состоянию.
Из чего будет состоять обучающая программа:
2 дня изучения основ психосоматики
2 дня теории и интенсивной практики
2 дня для осознания того, КТО вы в этом мире и КАК вы с этим миром взаимодействуете. Почему вы научились жить именно так, как вы живёте и ответить себе на вопрос: «А мне ТАК хорошо жить?»
Работа с такими симптомами, как: страх, чувство вины и стыда, ощущение ненужности и т.д. через их принятие.
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Понять, что же такое болезнь и ОТКУДА она приходит. Как предотвратить её появление и что делать, если болезнь уже пришла.
Научиться вместо вопроса «за что?» задавать осознанное «для чего?». Уметь чувствовать себя и своих близких.
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Понять взаимосвязи ребёнка и родителей, взаимного влияния, программирование поведения и болезней. Как то, на что мы программируем своих детей, влияет на них всю последующую жизнь.
Прочувствовать, как через ощущения в теле прийти к здоровью и гармонии.
Научиться жить СВОЕЙ, а не придуманной жизнью. Осознать навязанные шаблоны поведения.
Научиться понимать и принимать себя, своё тело, эмоции и понять, как тело и сознание связаны между собой.
Дай себе прочувствовать, что такое свобода. Свобода от стереотипов и навязанных шаблонов.
Меняйся! Живи! И главное — будь собой!
По этой ссылке можно зарегистрироваться на семинар.
ИП Ширченко Ю.Л. УНП 290792093