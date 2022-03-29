«Что же такое болезнь и откуда она приходит». В Слуцке открыта регистрация на семинар «Современная психосоматика»

9-10 апреля в Слуцке пройдёт интенсивная обучающая программа по психосоматике, которая состоит из теории, практики и проработке личных запросов по здоровью и эмоциональному состоянию.

Из чего будет состоять обучающая программа:

2 дня изучения основ психосоматики

2 дня теории и интенсивной практики

2 дня для осознания того, КТО вы в этом мире и КАК вы с этим миром взаимодействуете. Почему вы научились жить именно так, как вы живёте и ответить себе на вопрос: «А мне ТАК хорошо жить?»

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Работа с такими симптомами, как: страх, чувство вины и стыда, ощущение ненужности и т.д. через их принятие.

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Понять, что же такое болезнь и ОТКУДА она приходит. Как предотвратить её появление и что делать, если болезнь уже пришла.

Научиться вместо вопроса «за что?» задавать осознанное «для чего?». Уметь чувствовать себя и своих близких.

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Понять взаимосвязи ребёнка и родителей, взаимного влияния, программирование поведения и болезней. Как то, на что мы программируем своих детей, влияет на них всю последующую жизнь.

Прочувствовать, как через ощущения в теле прийти к здоровью и гармонии.

Научиться жить СВОЕЙ, а не придуманной жизнью. Осознать навязанные шаблоны поведения.

Научиться понимать и принимать себя, своё тело, эмоции и понять, как тело и сознание связаны между собой.

Дай себе прочувствовать, что такое свобода. Свобода от стереотипов и навязанных шаблонов.

Меняйся! Живи! И главное — будь собой!

По этой ссылке можно зарегистрироваться на семинар.

ИП Ширченко Ю.Л. УНП 290792093