Прокуратурой Слуцкого района в суд Слуцкого района направлено уголовное дело по обвинению жителя города Слуцка Б., 1983 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Б. обвиняется в совершении умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия и уничтожением чужого имущества (хулиганство).

Так, он в один из дней декабря 2021 года в ночное время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте — в помещении кинотеатра «Беларусь», расположенного по улице Ленина в городе Слуцке, умышленно нанёс не менее двух ударов кулаком в область головы работницы кинотеатра, причинив ей телесные повреждения, после чего нанёс не менее двух ударов ногой по двери вышеуказанного кинотеатра, в результате чего уничтожил наличник данной двери, причинив тем самым ущерб КУП «Миноблкиновидеопрокат» в размере 105,60 рубля. Скрывшись с места преступления, Б. впоследствии был задержан сотрудниками милиции.

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Установлено, что незадолго до совершения вышеуказанного преступления Б. употреблял алкогольные напитки. В связи с нахождением его в состоянии алкогольного опьянения, а также опоздания на начало киносеанса, работница кинотеатра не впустила его вместе со знакомым в зал. В ответ на данные правомерные действия, а также обоснованный отказ вернуть ему деньги за купленные ранее билеты Б. совершил вышеуказанное преступление.

При изучении уголовного дела в прокуратуре района согласились с квалификацией действий обвиняемого Б., а также применённой в отношении него мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь хулиганство наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трёх лет.

Алексей Кутас, заместитель прокурора Слуцкого района