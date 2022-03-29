«Электронный Солигорск» со ссылкой на Солигорский РОВД сообщает, что 24 марта около 18 часов в милицию поступили сообщения о хулигане, который беспричинно бил женщин-прохожих кулаком в лицо.

Одна из потерпевших убежала от мужчины в ближайший магазин. На помощь подоспели патрульные и, обследовав дворы, задержали нарушителя: им оказался 46-летний местный житель. Он успел ударить двух женщин. Одну из потерпевших — на глазах её малолетних детей. Часть его противоправных действий зафиксировала система видеонаблюдения.

Реклама

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Санкция первой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Горожанин водворён в ИВС Солигорского РОВД, ведётся следствие.

Это второе громкое происшествие в Солигорске за неделю. На днях поступила информация, что солигорчанин насильно налысо побрил свою 10-летнюю дочь. Об этом рассказали в программе «Тревожная кнопка» на телеканале ОНТ.

В милицию позвонила женщина. Она сообщила, что на весь подъезд слышен плач девочки. По указанному адресу прибыли правоохранители. Дверь в квартиру, откуда раздавались крики, открыл мужчина – на руке у него милиционеры заметили кровь.

Также они услышали плач ребёнка. Милиционеры прошли в квартиру и увидели бритую наголо девочку, кровь, а в унитазе – волосы. Правоохранители спросили: почему отец так поступил? Девочка ответила: за то, что в школе получила плохую оценку.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за истязание несовершеннолетнего.