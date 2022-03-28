В Слуцке 25-27 марта прошёл чемпионат и первенство Минской области по ушу саньда. Участвовали более 100 спортсменов в составе десяти команд из шести городов области, Минска и Минского района.
Слуцк представляли 26 спортсменов. Из них завоевали золотые медали:
- Войтко Сергей
- Березовский Вадим
- Гладкий Данила
- Тюлькин Дмитрий
- Чернухин Кирилл
- Василевич Глеб
- Пыков Денис
- Белькевич Иван
- Василевич Игнат
- Хотько Максим
- Андруневич Светлана
Серебряные медали:
- Гудковский Даниил
- Тарлецкий Артём
- Тагиль Никита
- Носевич Артемий
- Носевич Тимур
- Юшко Александр
- Грицкевич Владислав
- Тюлькин Олег
Бронзовые медали:
- Шибайло Тимур
- Сулим Даниил
- Самусевич Иван
- Цветков Ростислав
Также команда Слуцка заняла первое командное место.
Инициатор соревнований — слуцкий тренер Павел Гончаренко. Он рассказал «Кур’еру», что в организации мероприятия помогли Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, Валерий Гаркавенко, директор школы №11 Слуцка, и Валерий Володкович, директор Слуцкой СДЮШОР. «Хотелось бы выразить им благодарность», — добавил он.