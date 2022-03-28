В Слуцке 25-27 марта прошёл чемпионат и первенство Минской области по ушу саньда. Участвовали более 100 спортсменов в составе десяти команд из шести городов области, Минска и Минского района.

Слуцк представляли 26 спортсменов. Из них завоевали золотые медали:

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  • Войтко Сергей
  • Березовский Вадим
  • Гладкий Данила
  • Тюлькин Дмитрий
  • Чернухин Кирилл
  • Василевич Глеб
  • Пыков Денис
  • Белькевич Иван
  • Василевич Игнат
  • Хотько Максим
  • Андруневич Светлана

Серебряные медали:

  • Гудковский Даниил
  • Тарлецкий Артём
  • Тагиль Никита
  • Носевич Артемий
  • Носевич Тимур
  • Юшко Александр
  • Грицкевич Владислав
  • Тюлькин Олег

Бронзовые медали:

  • Шибайло Тимур
  • Сулим Даниил
  • Самусевич Иван
  • Цветков Ростислав

Также команда Слуцка заняла первое командное место.

Инициатор соревнований — слуцкий тренер Павел Гончаренко. Он рассказал «Кур’еру», что в организации мероприятия помогли Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, Валерий Гаркавенко, директор школы №11 Слуцка, и Валерий Володкович, директор Слуцкой СДЮШОР. «Хотелось бы выразить им благодарность», — добавил он.