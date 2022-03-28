В Слуцке 25-27 марта прошёл чемпионат и первенство Минской области по ушу саньда. Участвовали более 100 спортсменов в составе десяти команд из шести городов области, Минска и Минского района.

Слуцк представляли 26 спортсменов. Из них завоевали золотые медали:

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Войтко Сергей

Березовский Вадим

Гладкий Данила

Тюлькин Дмитрий

Чернухин Кирилл

Василевич Глеб

Пыков Денис

Белькевич Иван

Василевич Игнат

Хотько Максим

Андруневич Светлана

Серебряные медали:

Гудковский Даниил

Тарлецкий Артём

Тагиль Никита

Носевич Артемий

Носевич Тимур

Юшко Александр

Грицкевич Владислав

Тюлькин Олег

Бронзовые медали:

Шибайло Тимур

Сулим Даниил

Самусевич Иван

Цветков Ростислав

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Также команда Слуцка заняла первое командное место.

Инициатор соревнований — слуцкий тренер Павел Гончаренко. Он рассказал «Кур’еру», что в организации мероприятия помогли Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, Валерий Гаркавенко, директор школы №11 Слуцка, и Валерий Володкович, директор Слуцкой СДЮШОР. «Хотелось бы выразить им благодарность», — добавил он.