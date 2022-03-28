Закат, новостройки, лук-севок и потерянный шуруповёрт. Фото Слуцка за выходные

В выходные в Слуцке люди закупались луком-севком, был красивый закат, а ещё наша сотрудница заметила, что остановку «Крыніца» переименовали в «Копыльскую». Посмотрите фотоподборку «Кур’ера» от наших штатных и внештатных авторов.