Закат, новостройки, лук-севок и потерянный шуруповёрт. Фото Слуцка за выходные

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В выходные в Слуцке люди закупались луком-севком, был красивый закат, а ещё наша сотрудница заметила, что остановку «Крыніца» переименовали в «Копыльскую». Посмотрите фотоподборку «Кур’ера» от наших штатных и внештатных авторов.

Закат, новостройки и лук севок. Фото Слуцка за выходные
Необычнее места для объявления мы ещё не видели. Кому-то очень нужен этот шуруповёрт. Фото: «Слуцкая телега»
Закат, новостройки и лук севок. Фото Слуцка за выходные
Фото: «Слуцкая телега»
Закат, новостройки и лук севок. Фото Слуцка за выходные
Фото: Александр Петров
Закат, новостройки и лук севок. Фото Слуцка за выходные
Плакат из школьного подвала. Фото: Александр Петров
Закат, новостройки и лук севок. Фото Слуцка за выходные
Новостройки. Фото: Александр Шелехов
Закат, новостройки и лук севок. Фото Слуцка за выходные
Новостройки. Фото: Александр Шелехов
Закат, новостройки и лук севок. Фото Слуцка за выходные
Фото: «Слуцкий курьер»
Закат, новостройки и лук севок. Фото Слуцка за выходные
Здесь заканчивается, а может, начинается Слуцк. Фото: «Слуцкий курьер»
Закат, новостройки и лук севок. Фото Слуцка за выходные
А вы обращали внимание, что остановки «Крыница» больше нет? Теперь она «Копыльская». Фото: Ольга Паздерина
Закат, новостройки и лук севок. Фото Слуцка за выходные
Фото: Ольга Паздерина
Закат, новостройки и лук севок. Фото Слуцка за выходные
На рынке лук-севок стоит от 7,8 до 16 рублей. Есть за 7,5 рубля, но он весь проросший. Фото: Ольга Паздерина