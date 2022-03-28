По численному прогнозу Белгидромета, утром в четверг, 31 марта, в Слуцке ожидаются кратковременные осадки — снег и дождь. В пятницу и субботу, 1 и 2 апреля, — тоже снег. Температура воздуха опустится до -2°C.

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