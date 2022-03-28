«Все провода торчат наружу». Случчанин обеспокоен, что со столба освещения кто-то снял защитный короб

Проходил вчера по тротуару, который идёт между домами и дорогой по-над речкой в 11-м городке. Обратил внимание, что у одного из столбов электроосвещения возле дома №174 кто-то снял защитный короб внизу и все провода торчат наружу.

Вверху есть светильник и провода проходят. Не знаю, подключены ли нижние провода, но беспокоюсь, что это может быть опасно. У соседних столбов защитные короба на месте.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».