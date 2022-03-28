Где в Слуцке есть пункты самовывоза интернет-магазинов. Обзор с картой

С начала пандемии коронавируса случчане, как и жители других стран, научились покупать через интернет. Для многих это стало привычкой. За последние несколько лет в Слуцке развилась сеть пунктов выдачи как белорусских, так и российских интернет-магазинов. «Кур’ер» сделал обзор, что и где находится.
Европочта
1. улица М.Богдановича, д.42;
2. улица Социалистическая, д.144А.
Ozon
Своего пункта выдачи у Ozon в Слуцке нет (должен был заработать на Ленина, 146, но вывеску завесили). Покупатели забирают заказы в отделениях почты.
3. улица Ленина, д.120;
4. улица Ленина, д.146 (пока не работает);
5. улица Ленина, д.156;
6. улица М.Богдановича, д.2;
7. улица М.Богдановича, д.42;
8. улица Социалистическая, д.144А;
9. улица Социалистическая, д.146;
10. улица Зелёная, д.11;
11. улица 14 Партизан, д.15/1;
12. улица Гагарина, д.17.
21 век
13. улица Ленина, д.98Б/1.
Wildberries
14. улица Комсомольская, д.1;
15. улица Ленина, д.221А.
7745
16. улица Парижской Коммуны, 2-1