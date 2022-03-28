Где в Слуцке есть пункты самовывоза интернет-магазинов. Обзор с картой

С начала пандемии коронавируса случчане, как и жители других стран, научились покупать через интернет. Для многих это стало привычкой. За последние несколько лет в Слуцке развилась сеть пунктов выдачи как белорусских, так и российских интернет-магазинов. «Кур’ер» сделал обзор, что и где находится.

Европочта

1. улица М.Богдановича, д.42;

2. улица Социалистическая, д.144А.

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Ozon

Своего пункта выдачи у Ozon в Слуцке нет (должен был заработать на Ленина, 146, но вывеску завесили). Покупатели забирают заказы в отделениях почты.

3. улица Ленина, д.120;

4. улица Ленина, д.146 (пока не работает);

5. улица Ленина, д.156;

6. улица М.Богдановича, д.2;

7. улица М.Богдановича, д.42;

8. улица Социалистическая, д.144А;

9. улица Социалистическая, д.146;

10. улица Зелёная, д.11;

11. улица 14 Партизан, д.15/1;

12. улица Гагарина, д.17.

21 век

13. улица Ленина, д.98Б/1.

Wildberries

14. улица Комсомольская, д.1;

15. улица Ленина, д.221А.

7745

16. улица Парижской Коммуны, 2-1