Это произошло в среду, 23 марта, на молочно-товарной ферме в Гуляево.

Как рассказали «Кур’еру» в Слуцком РОСК, следствием предварительно установлено, что обвиняемый — 54-летний житель деревни Гуляево — зашёл на территорию фермы. Угрожая ножом лаборанту, он собирался похитить около 10 литров молока. Мужчину задержали на месте. Он заключён под стражу.

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Его действия квалифицированы следствием по части 1 статьи 207 УК РБ (разбой). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет со штрафом или без штрафа.