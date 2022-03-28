Начинается сезон огородов, а на фоне роста цен внимание случчан к продовольствию повышено. «Кур’ер» посмотрел, сколько сейчас стоит такое органическое удобрение, как навоз.

Свежий навоз чаще всего вносят осенью, а для весенне-летнего сезона больше подходит перегной.

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1. Прицеп конского навоза — 50-60 рублей

На сайтах и в частных объявлениях печатной версии газеты «Кур’ер» за прицеп конского навоза (перегноя) просят от 50 до 60 рублей. В транспортное средство помещается полтонны органического удобрения. Это стоимость с доставкой.

2. За мешок перегноя — 5 рублей

Один из продавцов предлагает коровий навоз (перегной) в мешках. Стоит 5 рублей за мешок. Обычно такие мешки объёмом 50-60 литров. Доставка тоже входит в стоимость.

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3. В хозяйстве за тонну коровьего навоза с доставкой — 15,4 рубля

В одном из хозяйств Слуцкого района корреспонденту «Кур’ера» рассказали, что они продают навоз дачникам по согласованию с руководителем. В этом случае коровий навоз будет стоить 15,4 рубля за тонну. Если брать услугу доставки трактором с прицепом, то надо приобретать не менее 4 тонн навоза. Час работы трактора будет стоить 44,3 рубля. За всё — 105,9 рубля.

Получается, что полтонны коровьего навоза с доставкой обойдётся в 13,24 рубля, то есть в 3,7-4,5 раза дешевле конского. Но надо учитывать, что в хозяйствах, скорее всего, продают свежий навоз, а он не подходит для весеннего внесения в почву.

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