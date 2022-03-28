Карина Кудина – создательница бренда нижнего белья Lovelace, которым пользуются и случчанки. На своих интернет-площадках она не только продвигает свои товары,

но и делится советами, рассказывает про бизнес изнутри.

Женскому проекту Lampa Карина рассказала, как они работа ют сейчас, что будут делать, если заблоrируют Instagram, и во что, по её мнению, лучше всего вкладывать деньги сейчас. В интервьюКарина рассказала, как они работа ют сейчас, что будут делать, если заблоrируют Instagram, и во что, по её мнению, лучше всего вкладывать деньги сейчас.

Помимо Lovelace у Карины ещё два бизнеса: веганское кафе Hi Jack в Минске и продажа «бамбустиков» — натуральных инструментов для ухода за телом.

Про адаптацию

«Всё в мире меняется. Особенно в последние два года. Мы думали, что закончится пандемия и мир откроется. Но столкнулись с другими испытаниями.

Отмечу, что мы смогли перестроиться во время пандемии коронавируса, хотя было страшно и непонятно, как дальше работать. То же самое происходит сейчас, и так будет в любое время, будут свои трудности. Просто нужно вовремя суметь перестроиться и переформатировать свои дела.

Какие действия предпринимаю я? Я пробую выходить на новые рынки, активно занимаюсь открытием компаний в Польше и Грузии, на Бали — распространяем наше бельё по миру. Поэтому кризис — это возможность для роста. Надо понимать, что, не выйдя за рамки комфорта, мы не смогли бы так быстро ускориться, как это делаем сейчас. Ведь успех зависит от того, насколько ты умеешь решать проблемы.

Что делать сейчас? Не опускать руки, не паниковать, делать хоть что-то. И что-то да принесёт результат.

У меня случай был. На Бали я взяла манекен и наше бельё и выставила часть нашей продукции в торговом центре. Про себя психовала, что делаю бесполезную работу, теряю время. Но результат превзошёл все ожидания! Теперь бельё Lovelace есть на Бали в торговом центре. Ну красота же!

Про сегодняшние действия

Я бы советовала не искать новую нишу, а адаптировать свою нишу под

новые запросы. Стопроцентно работать, как раньше, не стоит. Конечно, сейчас из-за событий в Украине на своей личной странице в Instagram я не показываю себя в белье, не хвалюсь радостными событиями, которые случаются в моей жизни. Не то время сейчас. У меня есть уважение к аудитории.

Новые ниши я захватывать не собираюсь. Адаптирую свою работу к новым реалиям. Например, на странице «Лавлейс» меньше работаем с лицом. Больше пишем текст на картинках с бельём. Сначала была агрессия от подписчиков, но потом она пошла на спад. Я ждала этого, знаю поведение людей.

Поэтому паниковать не стоит. Конечно, как раньше у нас уже не будет. Будет либо хуже, либо ещё лучше.

Про Instagram

Реклама

Я уже вложила много денег в Instagram и продолжаю это делать. У меня есть мысль, что «инста» может закончиться для меня и для нас всех, как в России. Всегда стоит иметь запасной вариант площадки. Я это поняла, когда заблокировали мою страницу

год назад. Мы потом сделали сайт, завели Telegram, стали выходить на новые площадки — «Амазон», «Озон» и другие.

Я бы посоветовала выписать десять площадок, где бы вы могли продавать свои услуги, если не будет Instagram. А если и будет, то появятся новые источники продаж и дополнительный доход.

Про инвестиции

Расскажу, как поступаю я. Хотя это не значит, что я делаю правильно, я не знаю точного ответа.

Да, деньги, которые лежат в криптовалюте, помогают мне сейчас пользоваться ими на Бали. Но здесь тоже есть свои минусы: например, электронные кошельки тоже могут заблокировать.

Ещё я храню деньги в своей голове, в своих знаниях. Это самое ценное. Что бы ни случилось, даже если взять самый ужасный эпизод, что все мои бизнесы исчезнут, я знаю, что у меня останутся знания. И я смогу начать всё сначала, только уже быстрее.

Ещё я вкладываю деньги в недвижимость. Хотя сейчас это опасное дело, если смотреть на ситуацию в Украине. Но мне приятно, что у меня в моём любимом городе, в моём любимом районе есть кусочек своего места.

Ещё важны инвестиции в своё здоровье, образование, внешность (и речь не про пластику). Вам должно доставлять удовольствие сходить на массаж, в спортзал. Это никогда не будет лишним. Если у нас отберут всё, а нам ничего не принадлежит (ни квартира, ни бизнес и даже аккаунт в Instagram), наши тело и голова останутся. Поэтому туда и инвестируйте».