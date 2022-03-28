На «Чехова» с утра пилят сирень. Под нашими окнами. Я заявку не давала, сосед с первого этажа — тоже. Позвонила в ЖЭУ-5. Сказали, что они планово пилят.

Была комиссия. На вопрос о том, почему у жильцов не спросили, ответили, что нас это вообще не касается. Мы же листья не убираем.

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В исполкоме сказали, что по улице Зелёной заявки нет у них. «Звоните в ЖЭУ №5». От нас уехали к соседнему дому, там уже пилят! А вы у людей спросили?

Тогда вообще зачем деревья? Всё уже спилите, да и листвы не будет совсем. Как так, то не до просишься, а так — пожалуйста.

От редакции. Напомним, что в середине марта в Слуцке возле дома №6 на улице Солигорской тоже спилили сирень. Местные жители сказали «Кур’еру», что это сделали коммунальщики, потому что куст загораживал камеру наблюдения.

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