Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 21 по 27 марта. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диана (@dianka22_10)

Реклама

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kkr.17 (@kkr.17)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Ивашкевич (@katyusha220104)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann (@lady.of.the.heart._)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от вера? (@rm_nc_hk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ksenia_👸 (@__kazybovich__ksu__)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ʜᴇʏ👋🏽 (@kim_olya__)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Духновский (@dyxdaa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andru_Dead Lai (@andru_dead_lai)