Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 21 по 27 марта. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Диана (@dianka22_10)

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Публикация от kkr.17 (@kkr.17)

 

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Публикация от Екатерина Ивашкевич (@katyusha220104)

 

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Публикация от Ann (@lady.of.the.heart._)

 

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Публикация от вера? (@rm_nc_hk)

 

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Публикация от Ksenia_👸 (@__kazybovich__ksu__)

 

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Публикация от ʜᴇʏ👋🏽 (@kim_olya__)

 

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Публикация от Александр Духновский (@dyxdaa)

 

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Публикация от Andru_Dead Lai (@andru_dead_lai)

 

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Публикация от Alex Slutskiy (@a.slutskiy)