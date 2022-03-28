В Лучниках проверили готовность техники к посевной. Видеофакт

Отдел новостей
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В ОАО «Агрофирма «Лучники»» провели смотр сельскохозяйственной техники. Её проверили на готовность к посевной.

Видео: Фёдор Корзун

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